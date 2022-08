Un altro fine settimana da non perdere con il festival “In mezzo scorre il Fiume” con la direzione artistica di Luisa Cottifogli.

Giovedì 4 agosto (ore 20.40, piazza del Leone a Sassoleone) escursione notturna per scoprire musica e danze di tradizione indiana e mediorientale con i Rajasthrani, trio che indaga e trasmette la cultura musicale e coreutica indiana.

Lo spettacolo di musica e danza, con la danzatrice Monica Murgia Monsun, Simone Mulazzani ai fiati bansuri, satara, algoza e Gabriele Cambi alle tabla, trasporta lo spettatore da Sassoleone al deserto del Thar, tra incantatori di serpenti e danze ipnotiche vorticose al calar del sole. Per chi lo desidera è possibile cenare sulla piazza prima della camminata notturna al ristorante Aurora (per prenotazioni tel 380.5812656). L’evento è in collaborazione con Proloco Sassoleone.

Venerdì 5 luglio appuntamento esclusivo quello di Belvedere (Castel Del Rio). Alle 20 (campo sportivo sotto le stelle, ritrovo ristorante Tubeya, via Sillaro 1540) i musicisti Marta Celli, arpa e voce e Diego Veronese, chitarra classica e voce, propongono “Le traiettorie delle mongolfiere”, musica italiana d’autore rivisitata in duo acustico, che si affida con gentilezza alla potenza dell’ascolto. Così i due artisti definiscono il loro concerto “un viaggiare sospesi e senza far rumore, un viaggiare continuo trasportati da un dolce vento”.

Precede il concerto (ore 17.30 – partenza dal ristorante Tubeya, via Sillaro 1540) una passeggiata alla scoperta di erbe, piante e apiari nei dintorni per conoscere il curioso mondo delle api e delle piante che gli insetti impollinatori prediligono. A seguire, cena “d’erbe e di api” al ristorante Tubeya (prenotazioni 328.9431079). L’evento è in collaborazione con ristorante Tubeya.

Domenica 7 agosto tutti alla Casa del Fiume (via Rineggio 22, nel Parco della Vena del Gesso) a Borgo Tossignano. Alle 18 (dalla Casa del Fiume) un breve tour per scoprire e riconoscere alberi ed erbe tra fiume e prati. A seguire “Cena d’erbe” al ristorante della Casa del Fiume.

Alle 21 spazio alla voce coinvolgente della talentuosa cantante imolese Irene Rugiero, assieme la tromba di Maurizio Piancastelli (conosciuto trombettista degli Stadio) e il pianoforte di Federico Rubin, in una scaletta musicale, che insieme a celebri standards jazz intramontabili (da H. Silver a B. Golson, da T. Monk a C. Mingus ), vedrà qualche composizione originale, qualche canzone brasiliana e brani della tradizione leggera italiana (dagli anni 40 agli anni ’60). L’evento è in collaborazione con il Combo Jazz Club e la Casa del Fiume.

Prenotazione cena o drink più concerto al 335.6678068.