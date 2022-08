“Sarà un’occasione per confrontarsi con gli altri candidati e anche con chi la pensa diversamente da me, augurandomi che sia fatto in maniera civile – spiega la Mucci in un post su Facebook -. Da quasi tre anni sono nel mondo dell’ #istruzione . Su quel fronte ci sono parecchie cose da migliorare: concorsi pubblici per accesso alle carriere seri e periodici, premialità per i docenti meritevoli, valorizzazione delle attività extra svolte all’interno dell’organizzazione, offerta di qualità alle famiglie. Come sapete, mi occupo anche #digitalizzazione all’interno degli enti locali: lungo lo stivale vediamo differenze fra territori ingiustificate, che nel complesso rendono l’Italia poco competitiva e lenta. Ancora una volta è una questione di competenze e da una lunga assenza della questione della transizione digitale dalle agende politiche. Poi sarà centrale l’aumento dei costi energetici e dell’inflazione, l’erosione del potere d’acquisto degli stipendi, il sostegno alle famiglie, la fiscalità e tanto altro. Ne parleremo nei prossimi giorni, e mi fa piacere avere un confronto con tutti”.