Imola. Come previsto da www.leggilanotizia.it, la candidata del Movimento 5 stelle nel collegio uninominale della Camera che comprende i dieci Comuni del circondario imolese, è Lorenza d’Amato, 40 anni, biologa, specializzanda in microbiologia e virologia, lavorando come tecnico di laboratorio per la “banca delle cornee” dell’Azienda Usl di Imola.

Durante la sua esperienza in consiglio comunale di circa solo un anno e mezzo a causa delle dimissioni anticipate dell’ex sindaca Manuela Sangiorgi, è stata presidente della commissione Sanità. Un’esperta in questo campo sarà utile in una campagna elettorale durante la quale si parlerà sicuramente molto dei temi legati alla pandemia da Covid e delle liste d’attesa spesso troppo lunghe anche a causa del Coronavirus che da due anni non dà tregua alla popolazione.

Dal punto di vista strettamente politico, è sempre rimasta coerentemente nel Movimento 5 stelle, pure nel momento più difficile delle elezioni amministrative del 2020 quando a Imola fu eletto solamente un consigliere pentastellato, Ezio Roi. Poi è rimasta nel gruppo che lo ha supportato negli ultimi due anni.

Ora è candidata anche come “riserva” nel listino proporzionale della Camera e potrebbe entrarci nel caso di qualche defezione.

