Castel San Pietro Terme (BO). Attesa per la “Notte Celeste” del 27 agosto, l’evento delle Terme dell’Emilia Romagna. Il centro termale di Castel San Pietro si prepara a questo atteso evento con un programma particolarmente ricco: dalle visite guidate durante tutto il fine settimana, alle escursioni a piedi o in bici (anche a pedalata assistita), musica, radio, luna park per i bambini, intrattenimenti, gastronomia (street food) e il sempre suggestivo spettacolo di luci laser e fontane “danzanti”.

Fra le novità si segnalano: gli appuntamenti con la Bioenergetica (sabato 27 e domenica 28); il torneo di scacchi “rapid fire”; il piccolo luna park con attrazioni per bambini (sabato dalle ore 16 alle 23.30) la piscina terapeutica e i percorsi vascolari con acqua salsobromoiodica aperti gratuitamente, con prenotazione alle Terme (051.941247).

“Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Turismo del Comune e delle organizzazioni che saranno protagoniste della ‘Notte Celeste’ a Castel San Pietro – spiega Stefano Iseppi, amministratore delegato delle Terme – quest’anno possiamo offrire un nutrito programma per tutti i gusti e per ogni età. Un programma in cui i temi della salute e della prevenzione, tipici delle nostre Terme, si incontrano con il buon vivere, con l’ambiente, la cultura, l’enogastronomia. La ‘Notte Celeste’ sarà dunque una bella occasione per conoscere e vivere il nostro Centro Termale e la nostra città. Saremo particolarmente lieti di offrire, durante le visite guidate, tutte le informazioni sulla comprovata efficacia per la cura e la prevenzione dei nostri trattamenti e delle nostre due eccellenti acque termali, sulfurea e salsobromoiodica. Acque che si distinguono per il loro valore e che rendono le nostre Terme sempre più apprezzate in ambito sanitario”.

Il programma

Sabato 27 e domenica 27 agosto (Parco e sala di polverizzazione delle Terme)

BIOENERGETIC MOVEMENT – CAMMINATA BIOENERGETICA E BAGNO D’ARIA

Sabato 27: Bioenergetic Movement. Ore 10-12 e 16.30-18.30.

Nel parco per sciogliere le tensioni e riacquistare la capacità di respirare in modo più profondo e naturale e nella sala di polverizzazione con acqua salsobromoiodica per “respirare il mare”.

Domenica 28: Camminata bioenergetica e bagno d’aria – Ore 9-12.

In collaborazione con l’Associazione Padrini. Per info, costi e prenotazioni: [email protected]

Sabato 27 agosto (Sala convegni delle Terme)

TORNEO DI SCACCHI – RAPID FIRE

Dalle ore 14.30. Torneo Open Integrale aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri.

Per info e prenotazioni: Associazione sportiva dilettantistica Scacchi “Le Torri del Vomano” – tel. 329.2231421. Prenotazioni sul sito www.vesus.org.

PASSEGGIATA DELLE TERME – ESCURSIONE A PIEDI

Partenza – Ritrovo alle Terme, Info-Point, ore 17.

Storia e curiosità alla scoperta del parco termale e della natura del Lungosillaro. Partenza e rientro presso le Terme di Castel San Pietro. Percorso ad anello di circa 5 Km con parte su sterrato.

Per info e prenotazioni: Servizio Turismo tel. 051.6954112 – 159 – 150 – [email protected]

TERME IN BIKE – ESCURSIONE IN BICI

Partenza alle Terme, ore 18. Percorso bike ed e-bike per tutti, anche per persone con disabilità.

Castel San Pietro Terme, Dozza, Monte del Re e rientro a Castel San Pietro Terme. Ritrovo alle Terme presso stand Info-Point Comune di Castel San Pietro Terme.

Per info e prenotazioni: Servizio Turismo – tel. 051.6954112 – 159 – 150 [email protected]

TERME PARK PARCHEGGIO CENTRO TERMALE

Dalle ore 16 alle 23.30, piccolo luna park con attrazioni per bambini.

TERME APERTE

Dalle ore 16 alle 20 la piscina terapeutica e i percorsi vascolari con acqua salsobromoiodica sono aperti al pubblico gratuitamente e su prenotazione. Vieni a conoscere i benefici delle acque termali (Terme Sicure: l’accesso alle piscine è consentito a max. 10 persone per turno e solo indossando la mascherina). Per info e prenotazioni: tel. 051.940408.

INCONTRO CON L’AUTORE: LISA LAFFI

Hotel delle Terme – Ore 18.30: incontro con Lisa Laffi, autrice del nuovo romanzo storico “L’erborista di corte”, che narra l’affascinante avventura di Costanza Calenda, la prima donna della storia che nel 1441 riuscì a laurearsi in Medicina. In collaborazione con la Libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme.

Per info: tel. 051.940408.

DJ SET

Parcheggio centro termale: DJ Pg e DJ Marko Forty.

FONTANE DANZANTI – SPETTACOLO MUSIC FOR LIFE

Parcheggio centro termale.

Una perfetta sincronizzazione tra fontane danzanti, acqua, fuoco, luci e laser show.

L’esibizione che miscela ad arte acqua, fuoco e tutta la scenografia del raggio laser su uno stesso palco, travolgendo il pubblico con una sfilata di emozioni.