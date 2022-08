Castel Bolognese (Ra). Torna, dopo tre anni, il Festival Avis di Castel Bolognese, una tradizione lunga trentanove edizioni che l’associazione mette in campo per promuovere, soprattutto tra i giovani, la donazione del sangue e sensibilizzare la cittadinanza sul tema. La manifestazione, organizzata con il sostegno della BCC della Romagna Occidentale, si svolge da giovedì 25 a lunedì 29 agosto, ed è un’occasione per ritrovarsi nella centrale piazza Bernardi ad assistere ai numerosi spettacoli di intrattenimento e per gustare le specialità enogastronomiche all’interno di una struttura coperta con servizio ai tavoli.

“La BccRo è la banca locale, che tutti conosciamo e apprezziamo per ciò che fa sul territorio, e per questo suo impegno siamo molto grati – spiega Flavia Succi, presidente dell’Avis di Castel Bolognese -. La nostra è un’associazione che si basa totalmente sul volontariato, ben cento saranno le operatrici e gli operatori volontari durante il festival, e l’aiuto che la Banca dà alle nostre attività è davvero importante e molto gradito”.

“Questi cinque giorni del Festival Avis di Castel Bolognese sono una felice occasione comunitaria per sottolineare un tema fondamentale come quello della donazione di sangue. Un gesto nobile di generosità che contribuisce in modo concreto al bene e alla vita di chi lo riceverà. Trasmettere questo, soprattutto alle nuove generazioni, è più che mai attuale ed è certamente in linea con i valori di solidarietà e volontariato che la nostra BCC esprime da sempre”, afferma Luigi Cimatti, presidente della Bcc della Romagna occidentale.

Il programma

Si parte giovedì 25 agosto con il concerto della band “I Fantamusica”, in scena a partire dalle ore 21.

Venerdì 26 agosto, alle ore 20.30, si potrà assistere allo spettacolo di ginnastica ritmica a cura dell’associazione Il Cigno, a cui seguirà, alle ore 21.30, il concerto dei “Banda Larga”.

Sabato 27 agosto la serata comincia, alle ore 19, con la premiazione dei donatori benemeriti, seguita alle ore 20.30 dal concerto dell’orchestra spettacolo “Veronica Ricci & Jastin Visani” e alle ore 21.30 dallo spettacolo comico di Andrea Vasumi, Marco Dondarini e Davide Dalfiume.

Domenica 28 agosto musica e danze con “Le Comete di Romagna” e lo spettacolo di “Giorgio e le magiche fruste di Romagna”.

Si chiude lunedì 29 agosto con il concerto della disco band “Qluedo”, a partire dalle ore 21.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Lo stand enogastronomico, che offre la possibilità di gustare al tavolo piatti tipici romagnoli e i vini delle cantine del territorio, aprirà alle ore 19 nei giorni di giovedì, venerdì e lunedì, e alle ore 18.30 il sabato e la domenica.