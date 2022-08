Castel San Pietro Terme (Bo). Mentre è ormai iniziato il conto alla rovescia per la Notte Celeste, che si terrà sabato 27 agosto, dalle 16 alle 24, nel Parco delle Terme di Castel San Pietro, è tempo di prenotarsi per una delle più attese iniziative in programma: “Terme in bike”, il bike tour che propone un percorso adatto a tutta la famiglia e accessibile per le persone con disabilità. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria all’Ufficio Turismo del Comune di Castel San Pietro Terme: tel. 051.6954150 – 112 – 159 – [email protected]

Il ritrovo è alle ore 17.30 al parco dalle Terme di Castel San Pietro (viale Terme 1113), la partenza alle ore 18. Una guida ambientale escursionistica accompagnerà i partecipanti alla scoperta del percorso ad anello della lunghezza di 21,1 km con partenza e arrivo alle Terme. La durata del bike tour è di circa 2 ore più eventuali pause. Mezzi consigliati: Gravel bike, Mountain bike, eMountain bike, Mountain tandem, eMountain Tandem, Handbilke offroad, eHandbike offroad.

Per maggiori info visita la pagina dedicata>>>>

Nella Notte Celeste, festa dedicata al benessere e alle acque curative coinvolge 12 località e 14 centri termali dell’Emilia Romagna, sono tante altre le iniziative organizzate dal Comune insieme al centro termale castellano: street food, musica, dj set, escursioni a piedi e in bici, fontane danzanti con acqua, fuoco e luci, giochi, laboratori, animazioni e luna park con attrazioni per i bambini, torneo di scacchi. Il tutto a ingresso libero. La postazione di Media Radio Castellana trasmetterà in diretta tutta la festa. Il centro termale rimarrà aperto alle 16 alle 20.

Il progetto castellano della Notte Celeste 2022 è finanziato grazie al bando P.T.P.L 2022 – Filone 2 della Città Metropolitana, vinto dal Comune di Castel San Pietro Terme.

Per info: Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Castel San Pietro Terme: 051.6954112 – 159 – 150 – www.cspietro.it e pagina Facebook del Comune www.facebook.com/cspietro/ – sito web delle Terme di Castel San Pietro: www.termedicastelsanpietro.it