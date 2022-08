Imola. Sabato 27 agosto alle 11,30 si svolgerà la cerimonia di intitolazione a Fausto Gresini della tensostruttura a copertura della pista polivalente, nel centro sociale “La Tozzona”, nel quartiere Pedagna che da quel momento si chiamerà “Tensostruttura Fausto Gresini”. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Imola, Marco Panieri, l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi e la famiglia Gresini.

La proposta di intitolargli la tensostruttura era stata formulata dal Centro sociale “La Tozzona” nell’aprile del 2021, poco tempo dopo la sua scomparsa (avvenuta il 23 febbraio dello stesso anno), considerato che Fausto Gresini, imolese di nascita e assiduo frequentatore anche con la sua famiglia del centro sociale, è stato un esempio di sportività e lealtà come pilota, dirigente sportivo e team manager, due volte campione del mondo nella classe 125 e fondatore del team motociclistico ‘Gresini Racing’, che gareggia nel Motomondiale.

Anche per questo il Comune, in piena sintonia con la famiglia Gresini, ha subito accolto, con un’apposita delibera del maggio 2021, la proposta del centro sociale, ritenendola particolarmente appropriata per testimoniare tutto l’affetto e la gratitudine dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità imolese nei riguardi di Fausto Gresini. Pertanto, il Comune ha richiesto e ottenuto dalla Prefettura di Bologna il nulla osta all’intitolazione, necessario visto il poco tempo trascorso dalla sua scomparsa.

Il proseguire della pandemia, con le conseguenti misure restrittive e gli impegni sulle piste di tutto il mondo del “Gresini Racing” hanno poi portato a poter svolgere solo in questi giorni la cerimonia di intitolazione.

“Siamo onorati di poter ricordare Fausto Gresini in uno dei luoghi che lui amava e frequentava, quali il centro sociale La Tozzona. In particolare la tensostruttura, dedicata allo sport, richiama tutti quei valori che Gresini ha sempre sostenuto: il sacrificio, l’impegno, il valore della squadra. Un abbraccio va, in questa occasione, a Nadia e a tutta la famiglia Gresini, capaci di portare avanti il lavoro di Fausto, attraverso l’impegno e i successi del Team ‘Gresini Racing’: un orgoglio per la comunità imolese” commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi.

Ricordiamo che il 12 settembre 2021 a Fausto Gresini è stata intitolata la “Curva Gresini”, il tratto della pista dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, in precedenza noto come ‘Variante Alta’. Come oggi per l’intitolazione della tensostruttura del centro sociale La Tozzona, anche nel caso dell’intitolazione della “Curva Gresini”, la decisione è stata presa dal Comune di Imola in sintonia con la famiglia dell’indimenticato campione di motociclismo e manager del Motomondiale, per testimoniare tutto l’affetto e la gratitudine nei riguardi di Fausto Gresini.