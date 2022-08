Imola. Il Pd è pronto ad aprire la propria campagna elettorale il 27 agosto alle 19 nel prato della Rocca. Saranno presenti tutti i dieci sindaci del circondario imolese con in testa quello di Imola Marco Panieri, la segretaria dell’Unione territoriale Francesca Degli Esposti e il senatore, ricandidato nel listino proporzionale, Daniele Manca.

“Il 25 settembre, data delle elezioni politiche, rappresenterà un punto cruciale per il nostro Paese e determinerà non solo il futuro dell’Italia, ma la futura definizione degli equilibri politici dell’Europa – scrive la segretaria Degli Esposti -. Come Partito Democratico stiamo affrontando questa campagna elettorale con la determinazione di chi è consapevole di quale sia la posta in gioco, vale a dire il futuro dei ragazzi e delle ragazze della nostra comunità, il futuro dell’ambiente che ci circonda, il futuro del lavoro nel nostro paese, il futuro di famiglie e persone in difficoltà e il futuro economico del nostro Paese, la cui ripresa non può e non deve essere interrotta. La lista “Italia Democratica e Progressista” rappresenta tutti e tutte coloro che vogliono un paese che lotti seriamente per la transizione ecologica e faccia di questo uno stimolo per la crescita economica; rappresenta tutti e tutte coloro che vogliono un paese che metta la difesa dei diritti al primo posto, colmando le disuguaglianze che ancora oggi caratterizzano la nostra società; rappresenta tutti e tutte coloro che vogliono un paese basato sull’accoglienza, sull’inclusione e che rimetta al centro il lavoro e la giustizia sociale”.

“Sarà una campagna elettorale di prossimità, “casa per casa” e “strada per strada”, incentrata sulle proposte che la nostra lista ha per il paese e incentrata sui bisogni reali di tutti e tutte coloro che incontreremo in questo percorso – conclude la segretaria -. E’ per questo che partiamo proprio dal nostro territorio, il circondario Imolese, e dagli amministratori di centro sinistra per il lancio di questa campagna elettorale che ci vede pronti e pronte a lottare, insieme ai volontari e alle volontarie, per una Italia Democratica e Progressista”.