Dopo Imola, prosegue ii 31 agosto la campagna elettorale del Pd a Castel San Pietro con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini in piazza XX Settembre alle 19 con l’apertura di uno stand gastronomico e alle 20.30 con l’iniziativa politica alla quale parteciperanno Bonaccini, Daniele Manca candidato al Collegio plurinominale Senato, Fausto Tinti sindaco di Castel San Pietro e Francesca Marchetti, Segretaria Pd Unione Comunale CSP.

“L’appuntamento coincide con un momento cruciale per il nostro Paese in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Non abbiamo voluto noi questa campagna elettorale, che ha ben altri responsabili, ma l’affrontiamo a viso aperto, presentando le nostre proposte per l’Italia, con la competenza del nostro candidato al Senato, Daniele Manca, che ha svolto un grande lavoro in Parlamento per il nostro territorio e con il presidente Bonaccini, che porta con sè l’esperienza solida del buon governo di una regione ai primi posti in Europa per servizi, competitività e tenuta sociale – spiega la Marchetti -. Sarà una serata importante, un momento di riflessione politica, di piazza e di autofinanziamento. Un ringraziamento di cuore ai volontari che ancora una volta hanno risposto ‘presente’ a questo appuntamento per tutto il territorio, cuore di una competizione elettorale che vogliamo e dobbiamo vincere, con i nostri amministratori e con tutta la comunità democratica”.