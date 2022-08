Faenza. Erano quasi 200 gli atleti al via dell’edizione 2022 del Triathlon di Faenza, gara molto sentita dagli atleti del territorio che quest’anno ha visto la partecipazione di diverse squadre fuori regione che hanno alzato la qualità degli atleti in gara. Nonostante questo l’Imola Triathlon è riuscita come ogni anno a distinguersi, portando al via ben 24 atleti, conquistando 6 podi di categoria e confermando il primo posto di società.

Nella gara femminile il risultato migliore è stato quello di Federica Cicognani, autrice di una grande rimonta, uscita dal nuoto in 27esima posizione, taglia il traguardo al 5° posto assoluto (1° di categoria S3) in 1h15’56”, con una frazione di corsa pazzesca (correndo i quasi 5km in 17’55, miglior split della gara). Conquista il podio di categoria anche Francesca Venieri che con una gara molto equilibrata nelle tre frazioni, terminando al 10° posto assoluto e 3° posto di categoria S3 in 1h19’56”. Terza imolese la debuttante Vincenza Di Giuseppe che sfiora il podio di categoria e termina con un ottimo 1h20’58. Ottime prestazioni anche per Martina Benvenuti (1h27’11), Matilde Zegarelli (1h27’56), Silvia Bolognesi (1h48’39). Nella gara maschile il miglior risultato lo porta a casa Luca Cavina, che conquista il 1° posto di categoria S3 in 1h02’10” (10° posto assoluto). Vittoria di categoria anche per Cesare Bonetti che regola tutti gli M1 in 1h04’15 (12° assoluto). Terzo imolese è Antonio Gaddoni, che sale sul 3° gradino del podio M3 in 1h09’41.

Podio di categoria conquistato anche per Fiorenzo Rinaldi che conclude al 3° posto M5 in 1h20’04. Bravissimi anche tutti gli atleti che hanno aiutato l’Imola Triathlon a conquistare la vittoria di società: Simone Casolini (1h11’18), Daniele Simoni (1h11’33), Alessandro Berti (1h13’05), Davide Mercuri (1h13’25), Fabio Morsiani (1h13’26), Fabio Bartolini (1h14’18), Franco Dalmonte (1h16’46), Paolo Gaddoni (1h16’47), Simone Conti (1h18’32), Massimo Lucchesi (1h22’47), Filippo Musconi (1h32’33), Paolo Righini (1h32’37), Maurizio Musconi (1h34’47), Alberto Roversi (1h37’53). Gara sfortunata per Marco Pini, costretto al ritiro per una foratura nella frazione ciclistica.

Domenica 28 agosto l’imolese Giulia Cuffiani era in Austria per partecipare all’Ironman 70.3 di Zell am See, piccola città vicino a Salisburgo. Sulla distanza del mezzo Ironman, la nostra Giulia ha concluso la sua fatica in 7h06’01 portando a termine i 1900m di nuoto nel lago di Zell in 41’47”, ha concluso i 90km di bici senza scia in 3h38’47 e corso la mezza maratona in 2h31’32”.