Faenza. Ormai terminato il conto alla rovescia per “Argillà Italia” che si terrà in centro storico a Faenza, tra il 2 e il 4 settembre. La celebre mostra mercato internazionale interamente dedicata all’arte ceramica e al produrre ceramica, dopo due anni di stop causa pandemia (e un’edizione ridotta, limitata solo all’arte ceramica italiana nel 2021), ritorna protagonista nella sua visione più “universale”.

Saranno circa 200 gli stand presenti nella piazza principale e lungo le vie del centro storico faentino, con espositori provenienti non solo da tutt’Europa ma anche dal Giappone e dalla Corea, passando per Israele e Argentina. Faenza si prepara quindi ad accogliere visitatori e artisti da tutte le parti del mondo, in un susseguirsi anche di eventi collaterali alla manifestazione, che coinvolgeranno artisti, appassionati, cittadini ma anche neofiti dell’arte ceramica, che potranno prendervi parte anche al fine di visitare mostre, installazioni, assistere a gare di tornio, partecipare a visite guidate presso i Musei della città( come ad esempio il Mic, vero e proprio tesoro artistico e culturale a livello mondiale), e molto altro.

Una sintesi delle iniziative

Per quanto riguarda le mostre, si parte il 31 agosto alle ore 18.30 nella galleria comunale d’Arte della Molinella con una preview della mostra intitolata “Alberto Gianfreda/Italia”, a cura di Giuseppe Olmeti, e sotto la supervisione di Viola Emaldi e Irene Biolchini: in tale occasione, verranno presentati 21 pezzi ceramici dell’autore, provenienti da tutta Italia, ricomposti in un unico mosaico.

E’prevista invece per l’1 settembre alle ore 11.30 l’inaugurazione del programma espositivo dell’Isia, con una cerimonia dedicata all’ opera “La Grande Natura”, realizzata da Carlo Zauli nel 1986; in tale occasione, verranno anche inaugurate le mostre “Totem” e “Fabbrica Isia Faenza”.

Sempre l’1 settembre, il neo inaugurato Palazzo del Podestà aprirà le sue porte al pubblico, mostrando il nuovo padiglione della “European route of Ceramics”, con due esposizioni: la prima è intitolata “Polonia e Norvegia nella Strada Europea della Ceramica: l’inclusione di Boleslawiec e Posgrunn nella rete di cooperazione internazionale delle città di tradizione ceramica”, mentre la seconda “Itinerari culturali del Consiglio d’Europa in Italia: un patrimonio europeo”. In questo contesto, verrà inoltre proiettato il video “La Strada Europea oltre l’Europa: relazioni tra Europa e Cina nel segno della ceramica. Jingdezhen: là dove tutto è cominciato…”, dedicato alla capitale della porcellana in Cina.

Apriranno invece il 2 settembre – presso il foyer del teatro Masini – le 7 mostre dedicate all’Irlanda, paese ospite di questa edizione 2022. E’ importante poi sottolineare che, entrando nel vivo della kermesse ceramica del prossimo weekend (fino al 4 settembre compreso), tantissime saranno le esposizioni e installazioni anche in altri luoghi della città, come ad esempio il Ridotto del Masini, lo spazio Ceramica Faenza, il Museo Guerrino Tramonti e il Museo diocesano , che ospiteranno diverse opere ceramiche attinenti a diverse tematiche.

Per tute le informazioni e il programma completo (che comprende anche le visite guidate presso il laboratorio di Ivo Sassi, il Mic, la Pinacoteca Comunale e Palazzo Milzetti), cliccare al link www.argilla-italia.it, o contattare telefonicamente la infoline allo 0546.697311.