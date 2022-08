Castel San Pietro Terme (Bo). Oltre 6.000 persone hanno partecipato agli eventi della Notte Celeste alle Terme di Castel San Pietro. Numerose le iniziative messe in programma con la collaborazione del Comune e di diversi attori del panorama culturale e ricreativo del territorio.

Applauditissimo lo show di fontane, fuochi e luci e sono stati molto graditi i giochi “non digitali” per i bimbi, le escursioni a piedi e in bicicletta, le visite guidate al centro termale, la variegata presenza di food-truck e chioschi di leccornie per tutti i palati.

In programma anche due appuntamenti di rilievo che hanno portato a Castel San Pietro partecipanti da oltre i confini regionali, come i percorsi bioenergetici e il torneo di scacchi “rapid fire” con una novantina di iscritti da ogni parte d’Italia.

“La soddisfazione per questo successo la condividiamo con il Comune di Castel San Pietro Terme per l’organizzazione complessiva di questo ormai consolidato appuntamento, che ben figura nella programmazione complessiva della Notte Celeste delle Terme dell’Emilia Romagna e certamente rappresenta una bella occasione per visitare i nostri reparti e cogliere il valore delle nostre cure termali”, afferma il presidente delle Terme, Corrado Zaccaria.

“Le oltre seimila presenze della Notte Celeste rappresentano la risposta migliore da parte della cittadinanza all’ormai permanente crisi economica. Essere comunità è la nostra scelta, sempre e comunque. Ringrazio l’Ufficio Turismo del Comune per l’ottimo lavoro, insieme alle Terme e a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento. Il successo di questo ultimo weekend è la spinta che ci voleva per lanciare il Settembre Castellano, il periodo di festa più amato dalla nostra gente”, dichiara Fausto Tinti, sindaco di Castel San Pietro Terme.

“Nel corso dell’evento ci hanno fatto molto piacere le tante visite alle piscine riabilitative, ai percorsi vascolari e alle inalazioni, durante le quali abbiamo risposto a molte domande sui benefici delle nostre pregiate acque termali per la cura e la prevenzione, nonché per rinforzare le difese immunitarie di bambini e adulti per meglio prepararsi ad affrontare l’inverno”, prosegue Stefano Iseppi, amministratore delegato delle Terme.

“Un ringraziamento speciale lo vorrei fare al presidente Luigi Maggi di Federscacchi che ha premiato i vincitori del torneo di scacchi, con iscritti provenienti da 14 diverse province italiane, coordinato da Fausto Del Papa e Francesco Ulbar dell’associazione Le Torri del Vomano di Teramo”, conclude Stefano Iseppi.

Le Terme di Castel San Pietro sono convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e l’Inail. Per accedere pagando solo il ticket (a meno di esenzioni) occorre la ricetta rossa del medico. All’interno delle Terme è inoltre attivo un moderno poliambulatorio per visite specialistiche in diversi ambiti: Fisiatria, Audiometria, Cardiologia, Ortopedia, Medicina Estetica e Dietologia, Dermatologia, Presidio di Medicina Fisica, Riabilitazione e Fisioterapia.