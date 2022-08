Imola. Dal 1° settembre cambiano le modalità di controllo all’entrata dell’Ospedale Nuovo, infatti rimane attivo il solo dispositivo con lettore QR Code per il controllo dei Green Pass (già sperimentato nelle scorse settimane): accompagnatori e visitatori dovranno ritirare lo scontrino rilasciato dal dispositivo e presentarlo su richiesta agli operatori sanitari nei Servizi di destinazione (dove saranno effettuati controlli a campione).

Nel caso in cui, durante il controllo, il visitatore/accompagnatore non sia in possesso dello scontrino sarà invitato dagli operatori a tornare in portineria e ritirarlo dall’apposito dispositivo.

Ricordiamo che, in base alla normativa attualmente vigente:

per accompagnatori e visitatori l’accesso è consentito solo se in possesso di Green Pass rafforzato (a eccezione degli accompagnatori di soggetti minori/fragili/donne in gravidanza); sono quindi tenuti, come detto, a ritirare lo scontrino al dispositivo QR Code ed esibirlo su richiesta del personale per i controlli previsti

Invece per gli utenti/pazienti che accedono alle strutture sanitarie per effettuare una prestazione (incluse operazioni di tipo amministrativo, es. prenotazione al CUP) non è l’obbligo di Green Pass, e possono quindi accedere senza la necessità di essere controllati.