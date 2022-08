Castel San Pietro Terme (Bo). Il “Settembre Castellano” torna alla formula tradizionale. L’evento di punta del calendario della città, come da tradizione, coinvolge non solo il capoluogo ma anche le frazioni. Dopo l’anteprima del 27 agosto con la “Notte Celeste”, ora si attendono gli immancabili appuntamenti della “Sagra della braciola di castrato” (11 settembre), della Carrera Autopodistica (4 settembre le prove cronometrate, 11 settembre le gare, 24 settembre la Carrera dei piccoli), della Fiera e Borsa nazionale del miele, ma anche iniziative nelle frazioni e la Locanda Slow per tre settimane a tutto gusto (dall’1 al 21 settembre).

“Le nostre tradizioni fondate sull’accoglienza e sul buon vivere insieme sono valorizzate dalle associazioni, dai commercianti, dai cittadini che si spendono per la collettività – sottolinea il sindaco di Castel San Pietro Terme Fausto Tinti -. Settembre sarà dunque un mese non solo di un territorio ma di un’intera comunità, che pone al centro il grande valore delle tradizioni, delle persone e delle piccole cose, della normalità serena di cui tutti abbiamo bisogno: stare bene insieme”.

Le principali date da mettere in agenda

1-21 settembre: Locanda slow

11 settembre: Festa castellana della braciola

11 settembre: Carrera autopodistica

16-17-18 settembre: Fiera e Borsa nazionale del miele

Sfoglia tutto il programma >>>>

Le iniziative in sintesi

Nel primo weekend vi sarà l’ormai tradizionale appuntamento con “Castello in Dvd” per ripercorrere gli avvenimenti castellani degli ultimi dodici mesi nonché la premiazione delle imprese storiche e del “Castellano dell’anno”; appuntamento venerdì 2 alle 20.45 in piazza XX Settembre. Sabato 3 è arricchito dalla “Festa dello sport” al parco Casatorre dalle 15, “Via Manzoni in festa” con tanta musica dalle 20.30 e “Poggio Grande in festa” nella frazione dalle 18 con musica, enogastronomia, attività per bambini, caccia al tesoro ed esposizioni.

Appuntamenti infrasettimanali sono il “Gran galà di pattinaggio artistico” lunedì 5 alla pista di Casatorre, la “Festa del Borgo” martedì 6 tra le vie Cavour e Mazzini con ristoro, musica e gadget. Musica protagonista anche mercoledì 7 con la Banda della città diretta dal maestro Lentini in piazza XX Settembre e giovedì 8 in centro storico con musica e balli degli anni ’40 e ‘50, mercatini e food.

Venerdì 9 vanno in scena in piazza XX Settembre alle 21 i più grandi successi di Broadway in uno show per tutti, mentre sabato 10 grande concerto della IBigBand alle 21 con special guest Pierluigi Mingotti e Ivano Zanotti, in un centro storico animato da mostre ed esposizioni “Dalle due ruote alla Carrera”.

L’11 settembre è la “Festa castellana della Braciola di castrato”, con specialità in tutti i ristoranti e trattorie della città, nonché alla Locanda Slow. Alle ore 10 la giornata inizia con la sfilata della Carrera, mentre le gare vi aspettano alle ore 12 con la Coppa Terme, alle 17.30 con la Carrera Rosa e alle 18 con la Carrera Autopodistica. Chiudono la giornata lo spettacolo comico di Maria Pia Timo con il duo Dondarini – Dalfiume (in piazza XX Settembre alle 21) e i fuochi d’artificio nel parco Lungosillaro alle 23.30.

Il weekend che inizia venerdì 16 è dedicato all’oro dolce, con la “Fiera e Borsa del miele”; tanti gli appuntamenti per addetti ai lavori ed appassionati, e non mancheranno la musica, la premiazione del concorso fotografico e il premio “Tre Gocce d’Oro” con Patrizio Roversi.

Il 24 e 25 settembre la festa si sposta ad Osteria Grande con Osteria sul lago in festa al Laghetto Mariver, a base di musica, sport, arte, creatività e tanto altro.

Per informazioni

Comune di Castel San Pietro Terme – Servizio Turismo e Cultura, tel. 051.6954112-159-150 – [email protected] – [email protected] – www.comune.castelsanpietroterme.bo.it

Associazione turistica Pro Loco: tel. 051.6951379 – [email protected] – www.prolococastelsanpietroterme.it