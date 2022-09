Venezia. Primi piani protratti, come quello iniziale, da cui già si può intuire chi sia e che storia abbia la protagonista del titolo. Parti di visi e corpi, sfondi sfuocati, staticità. E una storia non nuova. Monica non ha lasciato il segno. Brevi applausi alla fine e fuggi fuggi generale senza aspettare i titoli di coda alla proiezione in sala Darsena, forse per l’ora tarda e il rischio di perdere il vaporetto. Il film di Andrea Pallaoro, titolo italiano in concorso nella selezione principale della mostra internazionale del cinema, non ha riscosso particolare attenzione.

La storia in realtà è americana, come i protagonisti. Lo stesso regista, come indicato nella sua biografia, vive in Usa, tra Los Angeles e New York, da tanto. È al suo terzo film importante. Dopo Medeas e Hannah per il quale Charlotte Rampling ha vinto la coppa Volpi per l’interpretazione femminile.