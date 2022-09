Imola. L’Andrea Costa Basket comunica che verrà prolungata, fino a venerdì 9 settembre, la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento per la prossima stagione sportiva e ricevere in omaggio il biglietto per assistere al derby di Supercoppa, in programma domenica 11 settembre alle 18.30. Ad oggi, sono 220 i tifosi biancorossi che hanno deciso di rinnovare o dare per la prima volta la loro fiducia nei confronti dell’Andrea Costa e del roster guidato da coach Grandi. L’Andrea Costa ritiene che, al momento, sia un grande risultato e pertanto è giusto sostenere e continuare ad incentivare la sottoscrizione degli abbonamenti.

Apertura prevendita per il derby di Supercoppa

È partita la prevendita dei biglietti per il derby di Supercoppa. Ricordiamo a tutti i sostenitori biancorossi che il costo dei biglietti è di 10 euro per la gradinata e di 20 euro per il parterre. Gli uffici, in via Valeriani 7/A, rimarranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17. La prevendita terminerà venerdì 9 settembre e nel caso in cui ci fossero ancora biglietti disponibili, sarà possibile acquistarli direttamente il giorno della partita presso la biglietteria del PalaRuggi dalle 17. Soltanto dalle 17.30, invece, sarà possibile entrare all’interno del palazzetto.

Gestione dei biglietti riservati ai tifosi della Virtus Imola

Su richiesta del Commissariato di Polizia di Imola e per una migliore gestione dell’ordine pubblico, verranno messi a disposizione della società Virtus Imola un totale di 200 biglietti. Della vendita dei tagliandi si occuperà la stessa società presso la loro sede, nei giorni e orari che verranno comunicati dalla Virtus Imola.