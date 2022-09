Imola. La prevendita dello spettacolo “Un’ultima cosa” di e con Concita De Gregorio sarà effettuata anche online a partire dal 10 settembre (dalle ore 19.30) sul portale www.vivaticket.it

Variazioni rispetto al programma diffuso in precedenza

Lo spettacolo, inizialmente previsto al teatro Stignani dal 14 al 18 settembre, purtroppo subisce alcune variazioni nella programmazione delle recite. A causa di ragioni personali delle artiste, su richiesta della produzione Teatri di Bari/Rodrigo e per motivi assolutamente indipendenti dalla volontà del Teatro Ebe Stignani, le recite inizialmente previste per le giornate di sabato 17 (pomeridiana e serale) e domenica 18 settembre (pomeridiana) non potranno svolgersi come da programma. Tali recite, corrispondenti ai turni di abbonamento E, F e G, sono state pertanto riprogrammate per garantire a tutti gli abbonati la partecipazione allo spettacolo.

Gli abbonati del turno E (sabato sera) potranno assistere alla recita di MARTEDÌ 13 SETTEMBRE, ORE 21 conservando il MEDESIMO POSTO previsto dal loro abbonamento. Tale recita sostituisce quella originariamente prevista per sabato 17/09 alle ore 21, che viene annullata.

Gli abbonati del turno G (sabato pomeriggio) potranno assistere alla recita di LUNEDÌ 19 SETTEMBRE, ORE 21 conservando il MEDESIMO POSTO previsto dal loro abbonamento. Tale recita sostituisce quella originariamente prevista per sabato 17/09 alle ore 15.30, che viene annullata.

Gli abbonati del turno F (domenica pomeriggio) potranno assistere alla recita di MARTEDÌ 20 SETTEMBRE, ORE 21 conservando il MEDESIMO POSTO previsto dal loro abbonamento. Tale recita sostituisce quella originariamente prevista per domenica 18/09 alle ore 15.30, che viene annullata.

Per l’ingresso in teatro sarà sufficiente esibire l’abbonamento.

Tutti gli altri abbonati (turni B, C, D) non subiscono variazioni rispetto al programma diffuso a inizio stagione.

Recita riservata al pubblico UNDER 20

La produzione Teatri di Bari – Rodrigo ha accettato la proposta della Direzione del Teatro Stignani di dedicare una recita aggiuntiva al pubblico dei giovanissimi. La pomeridiana di martedì 20 settembre (ore 16) sarà riservata esclusivamente al pubblico UNDER 20. L’ingresso sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti, sarà sufficiente esibire un documento di identità per verificare l’età.

SCHEDA ARTISTICA

Il femminile e la sua potenza di fuoco. La sua bellezza, la sua forza, la sua luce. Con cinque donne al centro della scena – Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Maria Lai e Lisetta Carmi – che prendono parola per l’ultima volta. E dicono di sé, senza diritto di replica. Questo e molto altro è “Un’ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale” (produzione Teatri di Bari – Rodrigo), lo spettacolo di Concita De Gregorio e Erica Mou, con la regia di Teresa Ludovico. La scintilla del progetto teatrale che tiene insieme una scrittrice e giornalista di successo come De Gregorio e una cantautrice trentenne, sempre più apprezzata nella scena musicale italiana, come Erica Mou, è il libro di Concita De Gregorio “Così è la vita – imparare a dirsi addio” (Einaudi 2012), scritto dopo la scomparsa di suo padre.

ORARI DELLE RECITE E BIGLIETTERIA (Via Verdi n. 1/3 – tel. 0542 602610):

Sabato 10/09/2022 Prevendita biglietti

Biglietteria ore 16-19

Martedì 13/09/2022 Prevendita biglietti

Biglietteria ore 10-12

I recita ore 21 (TURNO E)

Biglietteria ore 19-21

Mercoledì 14/09/2022 II recita ore 21 (TURNO B)

Biglietteria ore 19-21

Giovedì 15/09/2022 III recita ore 21 (TURNO C)

Biglietteria ore 19-21

Venerdì 16/09/2022 IV recita ore 21 (TURNO D)

Biglietteria ore 19-21

Sabato 17/09/2022 RIPOSO

Domenica 18/09/2022 RIPOSO

Lunedì 19/09/2022 V recita ore 21 (TURNO G)

Biglietteria ore 19-21

Martedì 20/09/2022 VI recita ore 21 (TURNO F)