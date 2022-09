Imola. Il derby torna in città, l’attesa è finita. Un’attesa lunga, durata più di trent’anni, che terminerà domenica 11 settembre alle 18.30 quando, nella splendida cornice del PalaRuggi, si affronteranno Andrea Costa Imola e Virtus Imola. La stracittadina sarà valida per i trentaduesimi di Supercoppa Lnp Old Wild West. Da quel mese di marzo del 1987 (ultimo impegno ufficiale tra le due squadre) sono passati parecchi anni e in città c’è tanta voglia di ritornare a respirare aria di grande basket.

I biglietti e le modalità di accesso

Non sei ancora riuscito ad acquistare il tuo biglietto per il derby? Non temere. Potrai acquistare gli ultimi tagliandi rimasti direttamente il giorno della partita presso la biglietteria del PalaRuggi dalle 17. Soltanto dalle 17.30, invece, sarà possibile entrare all’interno del palazzetto. Il costo dei biglietti è di 10 euro per la gradinata e di 20 euro per il parterre. Ingresso, gratuito, invece, per gli Under 16. Sono stati stabiliti due ingressi differenti: i tifosi dell’Andrea Costa entreranno dall’ingresso principale del PalaRuggi mentre i tifosi della Virtus Imola accederanno all’impianto tramite l’ingresso della piscina. Per motivi di ordine pubblico, le due differenti zone verranno transennate.