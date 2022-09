Imola. Cube cresce ed apre una nuova sede a Ravenna. La società di ingegneria specializzata nella progettazione, consulenza e certificazione di impianti energetici attiva a Imola dal 2008, inaugurerà mercoledì 21 settembre la sua nuova sede in via A. De Gasperi 14-16 a Ravenna a partire dalle 17.30.

Nei nuovi nuovi spazi il team di Cube è pronto a offrire alle aziende e ai cittadini del territorio ravvenate, il supporto necessario alla realizzazione dei progetti di efficientamento energetico in tutte le fasi di realizzazione. Il lavoro di Cube sarà svolto in sinergia con i clienti, garantendo assistenza e professionalità per un raggiungere l’obiettivo comune: il risparmio energetico.

Nata dall’idea di quattro giovani imolesi, negli anni Cube ha portato avanti numerosi progetti sul territorio imolese e regionale, costruendo una fitta rete di collaborazioni e fornendo supporto diretto alle imprese proponendo soluzioni di efficienza energetica e sostenibilità. In particolare, negli ultimi anni l’esperienza acquisita nel campo della termotecnica, dell’acustica e dell’efficienza energetica, ha permesso a Cube di portare avanti diversi progetti, tra cui la riqualificazione di numerosi condomini nei quartieri Zolino, Pedagna, Campanella, la realizzazione della nuova farmacia comunale della stazione, la riconversione degli stabilimenti di aziende locali.

A seguito della crescita eccezionale che ha caratterizzato il settore dell’edilizia nell’ultimo periodo e sulla scia degli incentivi fiscali, la società si è allargata anche dal punto di vista dell’organico: dai 4 soci fondatori oggi Cube è una realtà composta da 20 membri, che insieme collaborano per garantire un servizio efficiente, organizzato e progettazioni all’avanguardia. Per farlo, il team di Cube è sempre pronto a cogliere nuove sfide e ampliare le proprie competenze, investendo continuamente in formazione e aggiornamenti.

Grazie alla forte crescita e alle numerose richieste di progettazione ed efficienza energetica per grandi strutture raccolte nel settore alberghiero ed industriale del ravennate, Cube ha valutato di ampliare la sua rete di collaboratori inaugurando una nuova sede a Ravenna.

“La forte spinta relativa all’efficienza energetica, 110 % e non, ci ha messo davanti a un bivio, scegliere di restare come eravamo o investire e formare più persone per poter trasformare l’attività di studio tecnico in reale attività di impresa – afferma Giacomo Pradella, presidente della società -. La scelta di Ravenna è dovuta al fatto che è un territorio che già conoscevamo, che negli anni abbiamo avuto la possibilità di vivere collaborando con strutture alberghiere nella realizzazione di impianti fotovoltaici e lavori di efficientamento energetico. Abbiamo voglia di cimentarci in nuove sfide, confrontandoci con un ambiente più vasto, in grado di permetterci di consolidare i servizi che per noi sono importanti per le aziende e gli studi di progettazione”.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.cubeingegneria.it – [email protected]

Segui su: Facebook e Linkedin