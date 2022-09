Sabato 10 settembre a San Mauro Mare circa 200 atleti si sono dati appuntamento per il Triathlon Sprint San Mauro. Una delegazione Imola Triathlon di 12 atleti si è presentata al via per affrontare i 750m di nuoto, 20km di bici e 5km di corsa, conquistando 4 podi di categoria.

Nella gara femminile vittoria di categoria per Francesca Venieri, che con un ottimo 13° posto assoluto mette in riga tutte le S3 tagliando il traguardo in 1h17’55. Ottima prova anche per Sara Sarti che termina la gara in 1h32’52”.

Nella gara maschile, il più veloce tra gli imolesi in gara è stato Fabio Angelini, 15° assoluto, che conquista il 2° posto tra gli M1 in 1h01’48”. Secondo posto di categoria anche per Matteo Villa, che grazie al crono finale di 1h03’59, sale sul secondo gradino del podio S3, precedendo il compagno di squadra Alessandro Berti, per lui 3° posto S3 in 1h09’53”. Il terzo posto tra gli imolesi lo conquista Daniele Simoni con il crono di 1h08’39.

Ottimi anche i risultati di: Paolo Gaddoni (1h12’16), Davide Mercuri (1h13’33), Simone Emiliani (1h16’19), Fiorenzo Rinaldi (1h18’02), Maurizio Musconi (1h23’53), Filippo Musconi (1h30’38).