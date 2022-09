L’informazione indipendente di Popolare Network torna a Bologna grazie alla collaborazione tra Radio Città Fujiko e Radio Popolare. Per festeggiare il ritorno sotto le Due Torri, il 18 settembre al Centro Sociale della Pace di via del Pratello 53, dalle 17.00 aperitivo di autofinanziamento con presentazione della collaborazione e dibattito sull’informazione indipendente

Ore 17.00

Presentazione della collaborazione tra Radio Città Fujiko e Radio Popolare. Con i videosaluti di Alessandro Gilioli, direttore di Radio Popolare.

Ore 17.30

Dibattito “L’informazione indipendente. Italia, 2022”. Con Alessandro Canella, direttore Radio Città Fujiko, e Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare. Modera Francesca Clementoni.

Ore 18.00

Aperitivo e dj set con selezione musicale a cura di William Piana.

L’evento è gratuito e aperto a tutti!

Radio Città Fujiko

Radio Città Fujiko nasce nel 1976 come radio libera e indipendente con il nome di Radio Città e trasmette da allora sui 103.1 fm. Nel 2004 si fonda con Radio Fujiko, fino ad assumere l’attuale nome.

È una radio indipendente, gestita da una cooperativa di giornalisti, ed è una radio comunitaria, con una particolare attenzione al sociale, come testimoniano diversi progetti in collaborazione con realtà cittadine come la Caritas, il Dipartimento di Salute Mentale o associazioni che lavorano in carcere con i detenuti.

Popolare Network

La rete di emittenti radiofoniche che fanno riferimento a Radio Popolare di Milano, torna a Bologna con la sua informazione. Da settembre, infatti, i giornali radio e le trasmissioni di approfondimento troveranno nuovamente casa sulle frequenze di Radio Città Fujiko.

Per decenni l’informazione indipendente di Popolare Network aveva accompagnato anche le ascoltatrici e gli ascoltatori all’ombra delle Due Torri. Questi ultimi, però, si sono trovati “orfani” in seguito alla chiusura di Radio Città del Capo e alla vendita delle frequenze dell’emittente bolognese. Ora, grazie ad un accordo stipulato tra Radio Città Fujiko e Radio Popolare, sarà nuovamente possibile restare informati sui 103.1 fm.

.

Così nasce la collaborazione con Radio Popolare e Popolare Network, realtà il cui lavoro è riconosciuto e apprezzato.

Nella sostanza, sui 103.1 fm di Radio Città Fujiko sarà possibile ascoltare i principali giornali radio e altre trasmissioni di approfondimento giornalistico di Popolare Network. In particolare, dal lunedì al venerdì trasmetteremo i gr delle 6.30, 7.30, 12.30, 15.30, 17.30 e 19.30. Il sabato, invece, andranno in onda i gr delle 7.30, 8.30, 13.00 e 19.30. La domenica, infine, i gr delle 8.30, 13.00 e 19.30.

Dal lunedì al venerdì, inoltre, alle 19.00 andrà in onda Esteri, format di approfondimento sullo scenario internazionale.