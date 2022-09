Imola. Tutto pronto per la run motociclistica “1000 Curve”, evento del calendario ufficiale Fmi Discovery, che si terrà il 23 e 24 settembre prossimi. La tappa numero due del 2022, denominata “Fear is the mind killer”, partirà dal circuito di Misano Adriatico (dedicato al compianto pilota Marco “Sic” Simoncelli), offrendo la possibilità di effettuare un giro interno, e arriverà al circuito di Imola in contemporanea con l’evento “Go Smart Go Green” (che si terrà dal 23 al 25 settembre), confermando di fatto la sua attenzione alla mobilità sostenibile.

Come sempre, anche per questa edizione la run regalerà emozioni forti e suggestive, che solo un’esperienza diretta è in grado di descrivere, ma sarà al contempo impegnativa e richiederà disciplina, concentrazione e programmazione.

Il Pentadattilo

La vera, principale attrazione di quest’anno sarà il “Pentadattilo”: 5 località – al momento ancora segrete, verranno svelate il giorno della consegna dei Road Book – che coinvolgono 5 luoghi estremamente importanti in termini di valorizzazione del territorio e di vocazione al mototurismo.

Completare il pentadattilo per intero darà diritto al pilota (o all’equipaggio) ad accumulare 1.000 punti.

La sinergia con i territori

L’evento mototuristico, che lo scorso marzo ha contato oltre 200 partecipanti, vedrà anche per quest’ultima tappa del calendario il coinvolgimento del territorio delle Alte Marche, dell’Unione Montana del Catria e del Nerone e della Regione Marche, che hanno contribuito significativamente all’organizzazione e alla realizzazione della manifestazione.

La valorizzazione del territorio

L’obiettivo d’interesse interregionale sarà quello di mettere in contatto tra loro tutte le realtà motoristiche e mototuristiche della Regione Marche, della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana. I piloti e gli equipaggi saranno proiettati a scoprire e vivere in prima persona le meraviglie architettoniche, paesaggistiche ed enogastronomiche di luoghi incantati e ancora sconosciuti alla maggioranza delle persone.

Road map tra Misano e Imola

Il percorso attraverserà numerosi parchi e importanti aree geografiche: verranno difatti interamente attraversati il Montefeltro (con le sue valli boscose che si interrompono in bruschi scoscendimenti, la storica regione si estende nelle Marche, in Emilia-Romagna, nella Repubblica di San Marino e in Toscana), San Benedetto in Alpe e il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, tutti luoghi dedicati sia al mototurismo che all’escursionismo tout court.