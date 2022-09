Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23 si vota per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Aventi diritto al voto e seggi – A Imola gli aventi diritto al voto, al 25 settembre, sono in totale 53.121 di cui maschi 25.648 e femmine 27.473. Coloro che votano per la prima volta sono in totale 2.876, di cui maschi 1.484 femmine 1.392.

I seggi sono 62 normali, a cui si aggiungono 3 seggi speciali (il 5 speciale alla Casa residenza anziani e Casa Cassiano Tozzoli; il 25 speciale all’Ospedale Montecatone Rehabilitation Institute e il 15 speciale all’Ospedale Nuovo di Imola). Vanno poi segnalati due seggi “volanti” per la raccolta del voto nei luoghi di cura: il seggio 2 per la casa protetta Villa Armonia e il seggio 18 per la Cra “F. Baroncini”.

Trasporto disabili ai seggi – Domenica 25 settembre è disponibile il servizio di trasporto gratuito ai seggi per elettrici ed elettori con disabilità, con difficoltà di deambulazione e impossibilità a usare mezzi pubblici. Il servizio verrà effettuato con pulmino attrezzato ma sprovvisto di accompagnatore reso disponibile da Auser Associazione di Volontariato. Il servizio va prenotato telefonicamente direttamente all’Auser al numero 0542 25681 – da lunedì 19 a venerdì 23 settembre, ore 9,00-11,00.

Il trasporto ai seggi verrà effettuato fino alla tarda mattinata di domenica 25 settembre 2022, in ogni caso previo accordi con il personale Auser

Diritto di voto a domicilio in caso di isolamento per Covid-19 – Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione di isolamento per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza. In questo caso, l’elettore deve far pervenire al Comune: la dichiarazione, in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio; il certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Ausl, in data non anteriore al 11 settembre , che attesti l’esistenza delle condizioni sopra indicate; copia del documento di identità del dichiarante.

I documenti vanno inviati all’indirizzo [email protected].

In alternativa possono essere consegnati direttamente a Servizi per il Cittadino, preferibilmente previo appuntamento, da prenotare telefonicamente al n. 0542 602215.

Tessera elettorale: apertura straordinaria per il rilascio – Per il rilascio delle tessere elettorali, i Servizi per il cittadino effettueranno l’apertura straordinaria degli uffici: venerdì 23 settembre dalle 9 alle 18; sabato 24 settembre dalle 9 alle 18 e domenica dalle 7 alle 23.

Diffusione dati elettorali – Domenica 25 settembre il sito dell’Amministrazione comunale sarà aggiornato costantemente con le rilevazioni dell’affluenza di Imola (ore 12, ore 19 e chiusura dei seggi) e l’andamento dello scrutinio (secondo le comunicazioni inviate alla Prefettura), fino al termine delle operazioni. Al completamento dello spoglio, sarà pubblicato anche il dettaglio per sezione.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune: https://www.comune.imola.bo.it/specialeelezioni/