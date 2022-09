Semaforo verde per la puntata di “Sport Imola”, nuovo contenitore sportivo della città targato Pro Loco Imola, del prossimo 26 settembre.

Alle ore 21, in diretta sui canali social dell’associazione microfoni a Gian Carlo Minardi presidente di Formula Imola per parlare della ricca stagione 2022 nell’impianto sulle rive del Santerno. Dalla Formula 1, che tornerà a far tappa in città anche nel 2023, ai grandi concerti senza dimenticare le Finale Mondiali Ferrari di fine ottobre che chiuderanno un’annata da incorniciare per il tempio della velocità della città.

Come sempre la possibilità di interagire in diretta via whatsapp al numero 380.2156032 e qualche sorpresa prima della bandiera a scacchi.