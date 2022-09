Imola. La morte di Mashia Amini, 22enne uccisa dalla polizia morale della “cosiddetta” Repubblica islamica dell’Iran perché non portava il velo in modo appropriato, ha scatenato le proteste in tutto il Paese islamico ortodosso. Sono soprattutto giovani donne a scendere in piazza che non hanno paura di essere picchiate e incarcerate, perfino uccise. Fanno parte della generazione di internet, conoscono i loro diritti e pretendono libertà. Finora le manifestazioni di protesta sono state represse con migliaia di arresti,

Sull’argomento intrviene il Movimento 5 stelle. “Non bastano una settantina di morti ammazzati nelle manifestazioni di protesta per Mahsa ed oltre tremila arresti per scuotere le nostre coscienze? Gli interessi economici possono coprire con un velo un regime crudele che massacra i propri figli? Le donne iraniane non meritano la nostra indignazione? A tale domanda noi rispondiamo convintamente si. Mahsa Amini era una giovane donna, ora è divenuta il simbolo di una lotta partigiana di migliaia di giovani scesi in piazza per difendere i propri diritti”.

Di conseguenza, i pentstellati chiedono al sindaco Marco Panieri “di farsi latore, con il suo omologo, sindaco di Ardakan Pour Dehgan, e con il Consolato Iraniano delle nostre preoccupazioni e della condanna ferma a tutte le violazioni dei diritti umani in corso. Conseguentemente chiediamo un atto dalla forte valenza politica e simbolica: sospendere a tempo indeterminato il patto di collaborazione tra le citta di Imola e di Ardakan. Una posizione netta ed inequivocabile del nostro sindaco darebbe forza, a Imola come ad Ardakan, al principio della legalità perché, elemento non secondario, la repressione iraniana è in contrasto anche con l’Art. 19 della dichiarazione universale dei diritti umani, un documento sottoscritto sia dall’Italia sia dall’Iran. Il citato articolo afferma che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.

“Non denunciare chi deliberatamente viola questo articolo – conclude il M5s – significa non avere interiorizzato un principio universale e quindi prestare un pessimo servizio anche al nostro paese. Nel caso in cui il sindaco Panieri non condividesse questo richiamo al rispetto della legalità attiveremo un percorso, mediante mozione, all’interno del nostro consiglio comunale”.