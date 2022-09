Imola. Un giovane ex volontario della Croce Rossa, che non lo era più da circa quattro anni, ha finto di esserlo ancora e ha telefonato in banca a metà luglio chiedendo un finanziamento di quasi 5400 euro per la manutenzione di alcune ambulanze. Alle domande del cassiere che chiedeva conto di una fattura e di altri riscontri, ha risposto vagamente e poi ha fatto perdere le sue tracce.

Ma la banca ha chiamato la presidente della Croce Rossa Fabrizia Fiumi, che ha spiegato come nessuno dei suoi volontari fosse mai stato delegato a chiedere una cosa del genere. “Nel pomeriggio di venerdì 15 luglio – spiega la Fiumi – ero stata contattata da un funzionario di un istituto di credito di Imola che mi chiedeva conferma circa la disposizione di bonifico di 5.397,25 euro, ricevuta telefonicamente poco prima da una persona (qualificatasi con un nome di fantasia), cifra che sarebbe dovuta servire per pagare con urgenza una fattura a una ditta meccanica di Modena in cui secondo il suddetto si trovavano in riparazione due autoambulanze della Cri di Imola. Risposi che nessuna ambulanza si trovava in officina a Modena e che non avevo disposto alcun bonifico. Il bonifico allora è stato bloccato senza che abbia arrecato alcun danno alle casse della Croce Rossa. Segnalata la vicenda al Comitato Regionale Emilia Romagna di Croce rossa italiana, ho appreso che lo stesso personaggio aveva tentato una truffa analoga al Comitato della Croce Rossa di Cesena”.

Così, la Fiumi ha deciso di andare dai carabinieri per fare una denuncia contro ignoti. I militari dell’Arma hanno cominciato a chiedere specifiche informazioni al cassiere e dopo una approfondita indagine hanno individuato la persona che è stata denunciata per tentata truffa aggravata e sostituzione di persona. I carabinieri hanno poi scoperto che il denunciato aveva già provato truffe, ai danni di altre Croci Rosse ed enti benefici, per ben quindici volte.