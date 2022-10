In città l’attività di una Commissione che si occupa di Pari Opportunità nell’ambito dell’Amministrazione comunale, desta particolari fastidi alle minoranze che siedono in Consiglio Comunale. Non si perde occasione per attaccarne l’esistenza, per la verità con ben miseri argomenti. Questa posizione rende meno credibili le prese di posizione che in questi giorni in diversi/e si sono affannati/e a rendere note. Meno credibili perché puzzano di pretestuosità e di strumentalismo.

Mi riferisco alla situazione in Iran e alla vicenda aperta quasi un anno fa sull’accordo fra il Comune di Imola e la città iraniana di Ardakan.

La lista Cappello se ne esce con una invettiva contro la Commissione Pari Opportunità, che , preciso, non è il soggetto che ha sottoscritto l’accordo, usando toni velenosi e ricostruendo i fatti in modo fazioso. Ricordo che quell’accordo fu sottoscritto dalla Giunta presieduta dal Movimento 5 Stelle, che non lo rese neppure noto.

La Commissione Pari Opportunità fu la prima a reagire alle uscite stampa sull’accordo di Ardakan a inizio anno attivandosi presso la Giunta comunale. Le critiche furono piuttosto esplicite sia verso la scelta di sottoscrizione dell’accordo, sia verso i contenuti del medesimo. E’ falso sostenere che è arrivata per ultima. Date e documenti lo testimoniano.

A seguito delle critiche e delle proteste, manifestate anche dal Comitato Pace e diritti, in aprile siamo state convocate dal Sindaco. Esattamente il giorno 15. In quell’incontro ci fu detto che, non potendo annullare un accordo di validità decennale per ragioni legate a vincoli ministeriali, si era tuttavia provveduto a modificare l’accordo in alcune parti. In particolare era stata cassata la parte di testo in cui si indicavano similitudini culturali e sui valori sociali di riferimento come ambito comune di ispirazione delle due realtà. Un’affermazione evidentemente falsa. Una forzatura gigantesca. Abbiamo preso atto della modifica pur ribadendo le nostre critiche all’esistenza di un accordo con un Paese che non rispetta i diritti civili, in particolare delle donne.

Quanto alle donne afghane su cui la Commissione Pari Opportunità ha emanato pochi giorni fa un comunicato, peraltro contenente anche una dichiarazione di solidarietà con le donne iraniane (mal riportata da alcuni media) la Commissione è impegnata da mesi. Non solo ha aderito al CISDA e alle campagne in solidarietà con le donne afghane per le persecuzioni loro inflitte dal regime talebano al governo dall’agosto 2021. Ha promosso iniziative con la onlus che lavora con le donne afghane del RAWA. Da agosto è partita una campagna su una petizione che chiede al Governo italiano e alle Istituzioni europee, fra le altre cose, un impegno concreto sul monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Afghanistan, oltre al non riconoscimento del regime talebano. Alla petizione la Commissione ha aderito e coi modestissimi mezzi di cui dispone, si è riproposta di diffonderla per invitare alla sottoscrizione. Tutti/e possono sottoscriverla dal sito web del Comune o dal sito di CISDA e mi auguro che anche i componenti della lista Cappello la sottoscrivano se sono coerenti con le dichiarazioni di attenzione ai diritti umani e delle donne.

La negazione dei diritti di autodeterminazione e la negazione della libertà di scelta delle donne è una realtà triste e gravissima in tutto il mondo. Pur in contesti geopolitici, politici e sociali diversi la situazione è sostanzialmente la medesima. Le donne iraniane combattono la stessa battaglia delle afghane e di molte altre donne del Pianeta. Europa inclusa. Il problema dei diritti delle donne e del gap gender è globale.

Ma la vicenda iraniana oltre a risvegliare giustamente il tema dell’accordo con Ardakan è sull’onda, giustamente, delle cronache di questi giorni. Cavalcarla produce visibilità e protagonismo. Allora si spara veleno, si perde la memoria (v. comunicato M5S), si coglie il pretesto per polemiche forse con secondi fini, o semplicemente per impugnare un argomento giusto ma in modo strumentale.

Siamo impegnate ogni giorno per i nostri diritti e per i diritti civili, nonché per la valorizzazione e la cittadinanza delle differenze, senza bandiere. Non ne abbiamo bisogno. Ci basta la passione in quel che facciamo.

Siamo felici che il Sindaco abbia sospeso l’accordo con la città di Ardakan. Era ora! Ed evidentemente si può fare e spero non solo perché oggi è coinvolta una cittadina italiana. Le motivazioni che il Sindaco riporta erano fondate anche mesi fa. Non abbiamo mai omesso di rilevarlo. I diritti umani e delle donne iraniane sono violati e negati da quando è in carica il regime teocratico, dunque ben prima della sottoscrizione dell’accordo. Non mi pare di avere percepito alcuna voce al riguardo, mentre la Commissione Pari Opportunità ha lavorato e lavora sulla violenza sulle donne (di cui la negazione dei diritti è una manifestazione), ha affrontato più volte, grazie anche alla presenza di un’Associazione che da sempre se ne occupa, il tema dei diritti delle donne migranti. E più volte si è accennato al carattere internazionale del tema dei diritti di genere.

L’ipocrisia e la menzogna usate come strumenti politici, squalificano la politica, in un tempo in cui dovrebbe essere nobilitata nell’interesse di tutti/e e fondarsi su valori di trasparenza, lealtà, riconoscimento degli avversari troppo spesso stigmatizzati come “nemici”. Oggi si apprende che anche la Commissione Pari Opportunità, le cui sedute sono aperte alla partecipazione delle consigliere comunali (è bene ricordarlo) per la lista Cappello, a giudicare dai toni aggressivi, fa parte della categoria. Sfuggono le ragioni di tanta acredine. Vedremo l’autenticità dell’attenzione ai diritti delle donne a fronte di quanto accade anche in Italia, dove a più riprese viene attaccato il diritto alla scelta sull’interruzione di gravidanza, dove in molte regioni è negata l’applicazione della L. 194, dove si diffondono campagne contro la comunità Lgbtq e dove, a dispetto della legislazione vigente ancora molti diritti sono disattesi.

Virna Gioiellieri

Coordinatrice Commissione Pari Opportunità