Nella vita di ogni padrone, occuparsi dell’alimentazione di Fido diventa un aspetto fondamentale affinché goda sempre di buona salute. Ma oltre al cibo, un altro argomento da attenzionare è quello della beauty routine del cane e nello specifico, al bagnetto. Ma se il tempo è limitato, o non si ha a disposizione acqua e sapone, la prima cosa da fare è spazzolare il cane.

Ma perché la spazzolatura è così importante? Sicuramente perché consente di tenere sotto controllo il pelo, eliminando quello superfluo, rilevare eventuali problemi della cute e rafforzare il legame tra Fido ed il proprietario. La frequenza della spazzolatura dipende dalla lunghezza del pelo del cane, se è liscio oppure ha la tendenza a creare nodi.

Ma oltre alla spazzola, oggi è possibile lavare il cane senza fargli il bagno. In che modo? Adoperando uno shampoo a secco ad hoc, un prodotto ad uso veterinario, quindi non pensato per gli esseri umani. Lo shampoo a secco è una valida alternativa al bagno tradizionale, una delle soluzioni più apprezzate per lavare il cane nel caso in cui l’animale viva in appartamento e non sia eccessivamente sporco.

In commercio esistono diversi prodotti per la beauty routine del cane, ma quanti di questi sono veramente sicuri ed innocui per Fido? Per fortuna c’è un brand che, oltre ad essere un solido punto di riferimento nel settore pet food di qualità, lo è anche per i prodotti per la cura e la bellezza del cane.

Il brand in questione è Amusi che ha creato una linea di prodotti per la beauty routine di Fido, tanto che ogni padrone può creare in casa propria un vero e proprio salone “homemade”. Tra i prodotti riservati alla cura e alla bellezza di Fido c’è lo shampoo a secco per cani Amusi, che igienizza il pelo del cane senz’acqua e senza fare schiuma. Facilissimo da utilizzare grazie al suo comodo formato spray che consente una facile applicazione.

La sua formula è vegana senza nichel, parabeni e coloranti ed è estremamente sicura per il cane. Gli ingredienti sono testati per rispettare il pH della cute di Fido, un prodotto 100% italiano. Lo shampoo a secco è a base di glicerina vegetale estratta da oli vegetali naturali, che agisce come umettante-igroscopico, emolliente e protettivo della cute e del pelo, rendendolo idratato e morbido al tatto.

Finalmente non sono più necessari lunghi lavaggi affinché il pelo di Fido sia morbido e lucente, ma basterà utilizzare lo shampoo a secco che renderà più semplice e veloce il momento del bagnetto. Il prodotto igienizza, deodora e districa il pelo in maniera facile ed esercita un’azione antistatica sul manto. Migliora la pettinabilità del pelo e la sua delicata fragranza di talco, certificata IFRA, non dà alcun fastidio a Fido.