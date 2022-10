Imola. Nel corso di una conferenza stampa all’autodromo sono state presentate le Finali Mondiali Ferrari che saranno ospitate dal circuito dedicato al fondatore della Casa di Maranello tra il 25 e il 31 ottobre. L’evento, con il quale si festeggia la conclusione dell’annata agonistica di Attività Sportive GT, per la seconda volta andrà in scena sul tracciato che sorge in riva al Santerno.

L’edizione 2022 sarà arricchita da un appuntamento atteso da molti appassionati di motori: la presentazione della LMH con la quale Ferrari tornerà nella classe regina del FIA World Endurance Championship dalla prossima stagione. La Hypercar del Cavallino Rampante debutterà in pubblico durante il Ferrari Show di domenica 30 ottobre e sarà ammirabile da tutti i tifosi presenti sulle tribune.

Ferrari Challenge. Nel ricco programma di attività in pista spicca l’ultimo atto del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, giunto alla trentesima edizione, che a Imola attribuirà i titoli delle serie Europe e North America. Inoltre la partecipazione dei piloti del monomarca Asia Pacific, arrivato al quarto round di una stagione che si concluderà il prossimo mese di febbraio, darà forma alla sfida che decreterà i vincitori degli allori assoluti sia per il Trofeo Pirelli sia per la Coppa Shell, con le gare che da tradizione danno forma a prove ad alto tasso di adrenalina.

Gian Carlo Minardi (presidente Formula Imola): “È motivo di orgoglio e soddisfazione ospitare a Imola le Finali Mondiali Ferrari, che tornano all’autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” dopo tanti anni. Una manifestazione di grande prestigio che va a concludere una stagione indimenticabile, contraddistinta non solo dalla Formula 1 e dai numerosi eventi internazionali del motorsport che abbiamo ospitato ma anche da tre concerti che hanno portato decine di migliaia di spettatori. Tutto questo ha generato un indotto economico significativo per il territorio, soprattutto in una fase storica così complicata per diverse ragioni, una mission che, come società pubblica, è uno degli obiettivi fondamentali da conseguire. Adesso non vediamo l’ora di gustarci questa meravigliosa settimana di fine ottobre, con il paddock e le tribune tutte colorate”.

Marco Panieri, (sindaco di Imola): “L’evento che si svolgerà dal 25 al 31 ottobre a Imola, nel nostro autodromo, ci riempie di orgoglio e di gioia, perché suggella il ritorno di questo grande appuntamento nella nostra città dopo oltre vent’anni dall’ultima volta, nel 1999, e arricchisce ulteriormente il calendario del circuito che in questo 2022 ha costruito un vero record di presenze. Siamo felici che la 30esima edizione, un numero significativo e non indifferente, si svolga nel tracciato imolese perché di fatto anticiperà i festeggiamenti per il 70°anno dalla fondazione dell’autodromo di Imola, nel 2023. La città, come ha già dimostrato in passato, è all’altezza dell’accoglienza che richiedono eventi simili e anche questa volta sarà preparata e allestita a festa, con uno specifico city dressing, per portare la magia e l’emozione della Ferrari diffusa nelle strade e nelle vie del centro storico. Una Ferrari F.1 sarà esposta proprio all’interno del centro storico; nel teatro comunale sarà allestita una mostra di foto dedicata alla casa del Cavallino; sono previste visite guidate al paddock per le classi vincitrici del concorso “Vivere l’Autodromo”, così come altre sono previste per gli ospiti dell’Istituto di Riabilitazione di Montecatone. Inoltre, l’attenzione al territorio è garantita anche con l’applicazione di una riduzione del prezzo del biglietto sull’abbonamento di 2 giorni (15 euro contro i 25 per abbonamento standard 2 giorni), per i residenti nei 23 Comuni del Con.Ami”.