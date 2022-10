Castel San Pietro Terme (Bo). Tutto pronto per la terza edizione del ciclo di incontri “Ambiente Oggi e(‘) Domani”, organizzato nei mesi di ottobre e novembre dal Comune di Castel San Pietro Terme – Assessorati alla Cultura e all’Ambiente in collaborazione con la libreria indipendente Atlantide, e con il contributo di Tecna Spa, che prevede la presenza di autori e associazioni impegnati a diverso titolo.

Il primo incontro

Protagonista del primo incontro, in programma martedì 11 ottobre alle ore 20.30 alla libreria Atlantide (via Mazzini 93), sarà Andrea Gessner, presidente e fondatore di Nottetempo edizioni, che presenterà la collana “terra” di Nottetempo editore, insieme a Marco Malvestio, autore di “Raccontare la fine del mondo. Fantascienza e antropocene”. Sarà presente l’assessore alla Cultura di Castel San Pietro Terme Fabrizio Dondi, che abbiamo intervistato in anteprima proprio per parlarci di questa rassegna.

L’intervista

Partiamo da questo terzo ciclo di conferenze che si terranno presso la Libreria Atlantide e alla biblioteca comunale di Castel S Pietro Terme…

“Molto volentieri, si parlerà appunto dell’ambiente, quello di oggi e quello che sarà l’ ambiente in futuro. Un futuro che immaginavamo tanto lontano, in realtà è già qui. La velocità con cui avvengono i cambiamenti climatici è allarmante. Bisogna assolutamente farvi fronte, prenderne consapevolezza innanzitutto, ma poi anche imparare se non strategie di contrasto, almeno tecniche di adattamento. Abbiamo quindi pensato, già dall’inizio del mandato, che fosse un tema molto importante a cui dedicare anche un sito di incontri culturali, ecco perché siamo già arrivati alla terza edizione, questa è la terza”.

Il primo e secondo ciclo come sono andati, c’é stata buona risposta dei cittadini?

“Il primo, nel 2020, ha dovuto fare i conti con tutte quelle che erano le restrizioni dovute a una fase acuta della pandemia. A ottobre 2020 improvvisamente furono di nuovo vietati tutti gli incontri in presenza e quindi abbiamo dovuto rimodulare rapidamente il ciclo, senza abbandonarlo, senza annullarlo ma portandolo online e questo ci ha poi permesso di avere la registrazione di tutti questi incontri e abbiamo avuto devo dire un’ampia partecipazione. Chiunque lo può riscontrare semplicemente accedendo al nostro sito youtube, alla play list dedicata e andare ad ascoltare la registrazione di quelle interviste che condussi io agli ospiti di quella prima edizione. La seconda è stata in presenza l’anno scorso ed ha sempre avuto buona partecipazione di pubblico sia negli incontri tenuti in libreria Atlantide sia in quelle tenute in spazi del Comune quali la biblioteca o la Sala Sassi”.

Entriamo nel merito del terzo ciclo.

“Inizieremo con l’editore Nottetempo. Verrà a presentare una collana che si chiama ‘Terra’, quindi dedicata proprio a tematiche ambientali inerenti il nostro pianeta, in particolare ci sarà l’autore Marco Malvestio che parlerà di come viene raccontato il cambiamento climatico e l’antropocene in letteratura, nella saggistica.

Poi avremo un altro incontro alla fine del mese sulla storia del ghiaccio quindi ecco un fatto curioso. Noi parliamo sempre dei ghiacciai che sono a rischio scioglimento, ma conosciamo poco in realtà della storia del ghiaccio ad uso alimentare e quindi sarà anche un incontro per approfondire alcune curiosità al riguardo.

Dopo di che avremo un extra. Quest’anno la stagione teatrale al cassero inizierà con uno spettacolo dedicato all’ambiente e quindi abbiamo voluto inserirla in questo ciclo.

Bello!

“Ah sì, anche perché poggia su una bibliografia di tutto rispetto, uno spettacolo di prosa con delle punte di comicità. Chiaramente è uno spettacolo costituito da una attenta lettura di testi quali quelli di Caserini che è stato nostro ospite in quanto docente di mitigazione climatica e sui testi di Mercalli e anche di altri autori internazionali.

In novembre una iniziativa che è anche piuttosto coraggiosa perché ci sarà una serata in cui uno dei nostri relatori, Pacchioni, presenterà un libro sulla CO2 in chiave però positiva. La CO2 di solito viene vista come il nostro principale problema perché ce n’è troppa nell’atmosfera. Però si stanno anche studiando delle tecnologie che possano consentire di riutilizzare la CO2, così in maniera quasi paradossale farla diventare una nostra alleata nel contrasto al cambiamento climatico.

Un ultimissimo incontro ancora senza data, lo dovevamo farlo nel 2020, poi lo abbiamo spostato nel 2021, ma siccome è rivolto agli studenti non è stato possibile farlo ancora per la pandemia. Lo recupereremo in questo terzo ciclo. Gli autori Grassini e Rossi presenteranno il libro ‘Fa un po’ caldo’ che è proprio un volume pensato per spiegare il cambiamento climatico ai ragazzi delle medie, dagli 11 ai 14 anni. Un ottimo libro peraltro, posso dire lo uso anche alle superiori dove insegno, è molto chiaro, molto centrato su quello che è l’attualità del clima”.

Potrebbe essere utile anche per gli adulti forse?

“E’ molto utile anche per gli adulti, adesso molti di più si stanno convincendo, visti i tanti eventi meteorologici che ci stanno colpendo e grazie all’attenzione mediatica, che il cambiamento climatico è un problema serio. Pensiamo a quello che è accaduto nelle Marche, purtroppo la tragedia di questa Regione ci tocca da vicino, ma vi sono problemi un po’ in tutto il mondo: inondazioni, cicloni, tornado, causati dal clima che cambia”.

Cosa vi aspettate da questo ciclo?

“Ci aspettiamo che cresca la consapevolezza sul cambiamento climatico, in particolare sul riscaldamento globale e crediamo che tutti possano fare una propria piccola parte. Le faccio un esempio: l’anno scorso c’è stata una serata interessante sui problemi che derivano dallo sfruttamento intensivo dei mari, della pesca. Ci siamo posti domande e ci siamo dati risposte. Molti non conoscevano il problema dello sfruttamento degli stock ittici e sui limiti dell’allevamento del pesce, quindi in conseguenza di quello magari una persona decide di cambiare anche minimamente il proprio regime alimentare e cito un famoso libro di Jonathan Safran che si chiama Possiamo salvare il mondo prima di cena“. Un libro che parla del cambiamento climatico e alla fine dà un suggerimento a tutti i suoi lettori e dice: Evitare di mangiare carne a un pasto contribuirebbe già a diminuire il numero dei capi di bestiame negli allevamenti intensivi e alle emissioni di gas climalteranti da parte di questi animali. Insomma può essere qualcosa che nel nostro piccolo si può fare, poi vi è l’ aumentata consapevolezza nei confronti della economia circolare, l’utilizzo di meno plastica, speriamo di potere contribuire a diffondere alcune buone pratiche”.

Purtroppo ci vorrà tempo…

“Però intanto ci proviamo, contiamo molto sui giovani e io spero di riuscire a coinvolgerli, ho molta fiducia nei ragazzi. Ecco questo sarebbe importante, molto importante. I più giovani sono coloro i quali poi dovranno convivere più a lungo con questo problema che non hanno creato loro. Comunque invito tutti alle iniziative, Vi aspettiamo numerosi e se qualche persona interessata vuole vedere o rivedere gli incontri delle precedenti edizioni li trova nella play list sul profilo youtube comunecspt”.

Il calendario degli incontri

Martedì 11 ottobre, ore 20.30 libreria Atlantide: Andrea Gessner e Marco Malvestio presentano la collana “Terra”- Ed. Nottetempo. Conduce l’incontro l’assessore Fabrizio Dondi.

Venerdì 28 ottobre, ore 20.30 alla libreria Atlantide: Alberto Grandi presenterà “L’incredibile storia della neve e della sua scomparsa – Dalle civiltà mesopotamiche al frigorifero, dai cocktail all’emergenza climatica”, Aboca edizioni.

Sabato 29 ottobre: lo spettacolo “Stanno arrivando i cambiamenti climatici … e non ho niente da mettermi” con Diego Parassole, alle ore 21, inaugurerà la stagione teatrale 2022-23 al Cassero Teatro Comunale di Castel San Pietro Terme (Per informazioni e prenotazioni: dalle 17 alle 19 tel. 0542.43273 oppure cell. 353.4045498 o via mail a: [email protected]).

Venerdì 18 novembre, ore 20,30, alla biblioteca comunale di Castel S. Pietro Terme, Gianfranco Pacchioni presenterà “W la CO2. Possiamo trasformare il piombo in oro?”, il Mulino editore.

Data da definire, iniziativa riservata alle scuole medie: al Cassero Teatro comunale, Federico Grazzini e Sergio Rossi presenteranno “Fa un po’ caldo”, breve storia del riscaldamento globale e dei suoi protagonisti, Fabbri Editore.

Info: Biblioteca comunale 051.940064 – [email protected]

Libreria Atlantide: Telefono e Wathsapp: 051.6951180- [email protected]