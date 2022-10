Da qualche parte ho letto alcune parole pronunciate da Javier Cercas circa il risultato delle recenti elezioni politiche italiane: “ …brutta notizia il risultato delle elezioni italiane, ma non occorre allarmarsi: in democrazia si può sbagliare ma in seguito ci si può correggere.”

Cercas è uno scrittore spagnolo che seguo da quando è stato tradotto in italiano: mi piace perché tra le parole che scrive si avverte un forte profumo della sua Spagna, della sua gente e la sua intenzione, molto seria, di mettertene a parte.

Certo che si può sbagliare, anzi ritengo fondamentale l’errore se lo si riesce a comprendere in tutta la sua vastità, la sua pericolosità e le di lui conseguenze, ma occorre rammentare che “sbagliare è umano, perseverare diabolico” (questa non è mia!). E questo è il caso del Pd.

Noi siamo sempre stati al servizio delle istituzioni!

Bene, bravi, bis. Ma avete fatto qualcosa nel frattempo, tipo una vostra iniziativa, una seria presa di posizione, denunciato un punto fermo o preannunciato un deciso intervento se non …? Perché, signori dirigenti del Pd, se si apre la porta ad una signora anticipandola nel gesto per entrare in un locale, si passa per una persona educata e, forse, gentile, ma se si staziona a fianco della porta e si provvede ad aprire la porta a tutte le signore che cercano di passare si viene prima scambiati per il portiere e poi nominati portiere a vita. Niente da ridire circa la dignità del lavoro del portiere, ma siamo certi che si tratti veramente delle nostre ambizioni? Non sarebbe forse opportuno accompagnare la signora al tavolo, illustrarle l’ampio menu, consigliarla nella giusta scelta dell’aperitivo più o meno alcoolico e magari accompagnato dai salatini adeguati?

Noi abbiamo scritto un programma verde!

Bene, ancora bravi, doppio bis! Siamo certi che acquistare l’auto elettrica e sistemare sul tetto una serie di pannelli solari sia il vero green? Ci sentiamo soddisfatti nel lanciare proposte di lunghe passeggiate nei giardini assaporando il profumo del verde o partecipando alla raccolta delle cartacce e di tutto il resto lungo la strada principale del paese sia lo scopo finale del mondo green?

Riusciamo a renderci conto che stiamo camminando sull’orlo del baratro? Vogliamo trovare il coraggio di gridare a squarciagola che la mutazione climatica ci sta ammazzando e che il ritorno al carbone, conseguenza di questa immonda guerra, equivale a spararci un colpo in testa? Ma le abbiamo viste le auto rovesciate dalla furia degli elementi, abitazioni ed esercizi commerciali invasi dal fango e da chissà cosa altro, il corpo di un bimbo trascinato per oltre dieci chilometri dal fiume che aveva rotto ogni argine e sponda? E dei venti che soffiano a velocità inusitate e mai viste volgiamo parlarne? Abbiamo il coraggio di affermare che lasciamo ai nostri figli un immondezzaio e che di tutto ciò siamo noi i colpevoli, i soli colpevoli?

Il nostro partito guarda ai giovani!

Uno scroscio di applausi senza fine! Vorrei trovarmi in errore, ma si sta guardando attraverso il binocolo dalla parte sbagliata.

Ricordo male o fu un segretario del partito stesso (mi sembra si chiamasse Renzi, ma potrei sbagliare) che eresse una sorta di barriera invalicabile a difesa dai potenziali sfascia-tutto o dai promettenti puledri purosangue, riuscendo così a rendere inespugnabile la roccaforte dei “migliori” e vanificando ogni sforzo di promettenti arrampicatori, col risultato di presentare il nuovo con il nome di P. F. Casini? Il nuovo giovane che s’avanza? Ma allora ho qualche possibilità anch’io! A parte le buffonate, rendendo il dovuto omaggio a persone come Giorgio Napolitano e il Presidente in carica Mattarella, occorre pensarla come (mi sembra di ricordare) Kafka che sollevava la necessità di abbattere le vecchie mura per aprire spazi ai venti giovani per evitare decessi per asfissia …

Noi siamo contrari ad ogni muro!

Lo scroscio degli applausi si fa vieppiù fragoroso, ma ci si dimentica che non sta tutto racchiuso in sei paroline. Nulla, e dico nulla, potrà fermare l’eterna transumanza delle genti verso una vita migliore o, più semplicemente, verso una vita degna di questo nome.

Non basta abbattere o non costruire i muri, occorre saper aprire in maniera corretta le porte, scoprire o prevedere dove queste genti potranno fermarsi, organizzare e preparare per loro un posto che potranno riconoscere come vera destinazione, un angolo di mondo dove riuscire, con dignità, a crescere i propri figli.

Se poi ci limitiamo ad inveire quando la destra, con i suoi uomini di spicco, inizia a suonare la catuba ( di origine dialettale romagnola: era la grancassa trasportata dal suonatore appoggiata sul ventre e suonata a tutta forza a due mani, mentre sotto l’ascella sinistra una pompa azionava una trombetta e quella sinistra azionava un paio di piatti di ottone, un flauto, con opportuno supporto, suonato a piene gote e una serie di campanelli ben fissati ad ogni gamba), mostrando il villoso petto indomito e insensibile ai forti venti contrari, allora siamo come un aperitivo a base di acqua minerale frizzante dopo che la bottiglia della medesima è stata lasciata aperta dalla serata precedente … La “cosa” è troppo seria ed inevitabile per limitarsi a parlarne, occorre costruire, preparare, prevedere, sistemare e pianificare.

Abbiamo combattuto una grande battaglia per i diritti dei lavoratori!

La folla è tutta in piedi e non si riesce a trattenerla: invade ogni dove e minaccia il palco deve si tiene la kermesse! Ma siamo a conoscenza delle statistiche che vedono ben il 40 % dei giovani dai 28 ai 45 anni che se ne vanno verso migliori lidi lavorativi?

Abbiamo fatto caso che quasi sempre dietro una strabiliante scoperta, realizzata all’estero, vediamo un nome e un cognome che sa di casa nostra?

Per caso siamo andati a vedere le condizioni di lavoro in un magazzino di acquisti on-line? o di parcheggi di rider? E una saltino nella sede di una call center?

Abbiamo una pallida idea di cosa stia a significare il lavoro “a remoto”? E il tipo di lavoro che “questo mese si e il prossimo no”?

Prima di affrontare una disputa occorre conoscere profondamente il campo di battaglia, le armi che verranno usate e il tipo di armatura da indossare per non parlare della tipologia dell’avversario, della sua potenza e meschinità, della sua arroganza e, possibilmente, anche dei suoi punti deboli. In caso contrario si buscano legnate …

Al momento penso possa bastare ma ancora tante cose ci sarebbero da esaminare, da indicare a dito ben teso e fermo, evitando, possibilmente, che un giovane sindaco di “sinistra” si faccia fotografare insieme ad una manifestazione di anti-abortiste e che un altro precedente sindaco abbia a mentire ai suoi cittadini affermando “… noi siamo per la riduzione del rumore …” parlando del locale autodromo per poi autorizzare altre 60 giornate oltre i limiti di legge l’anno successivo. Chi mente una volta può farlo ancora.

La calca della folla urlante e incontenibile viene ora apostrofata con forza e determinazione da un paio di robusti butta-fuori: “Basta!, Si cambiano attori (tutti) e si rappresenterà un nuovo spettacolo, riveduto e opportunamente corretto, e il pubblico sarà decisamente invitato alla partecipazione, alla critica (recepita e valutata) e gli stonati cacciati in malo modo”. Queste le parole dello speaker dal palco e, così finisce: “Chi puzzerà ancora di vecchio, verrà preso a fischi e pernacchie”.

Sarà dura!

(Mauro Magnani)