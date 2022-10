Cesena. La ginnastica Biancoverde, dopo la buona prova della squadra allieve, esordisce nella stagione di gare autunnali anche con le ginnaste più grandi, conquistando i podi regionali del Campionato nazionale individuale Gold junior e senior 2022 della Federazione Ginnastica d’Italia.

Presenti sabato 8 ottobre a Cesena le ginnaste imolesi Cristina Cotroneo, Alessia Guicciardi e Carolina James assieme alle trevigiane Giorgia Centenaro e Chiara Pontil Scala, quest’anno tesserate Biancoverde già dalle tappe di serie A1. La gara di ripresa e di esordio dopo mesi di solo allenamento, pur con qualche errore dovuto soprattutto alla tensione della atmosfera molto competitiva, ha visto le ragazze della compagine imolese primeggiare un po’ su tutti gli attrezzi: nella classifica Junior 3 Alessia Guicciardi è oro sia nella classifica All around (somma di tutti e quattro gli attrezzi) che prima in ogni singolo attrezzo mentre Chiara Pontil è bronzo All Around e argento al volteggio, trave e corpo libero; nella classifica Junior 2 Giorgia Centenaro è oro All Around e oro anche al corpo libero, trave e parallele, e argento al volteggio.

Anche tra le senior 1, oro di Cristina Cotroneo nella classifica All Around, oro anche al corpo libero e alla trave con due argenti del volteggio e delle parallele; nella classifica delle più grandi, le senior 2, conquista l’argento Carolina James nella classifica All Around, come pure nella classifica di specialità alla trave, al volteggio ed alle parallele, con un bronzo al corpo libero.

Dopo questo ambito traguardo di podi per tutte, si attende ora la seconda prova regionale a fine mese che darà alle prime classificate l’accesso diretto alla finale nazionale di fine anno a Padova. Guicciardi e James, poi, questa settimana sono in partenza per Napoli, vista l’importante convocazione nazionale per partecipare ai Campionati Italiani Assoluti al PalaVesuvio dal 12 al 16 ottobre.