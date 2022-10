Imola. Il 13 giugno 2023 la 1000 Miglia passerà da Imola, coinvolgendo anche il suo autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, nel corso del primo dei cinque giorni sui quali si svilupperà la mitica gara, in programma dal 13 al 17 giugno.

Marco Panieri (sindaco di Imola): “La storia della 1000 Miglia è profondamente legata alla città di Imola e siamo davvero felici e orgogliosi che torni un passaggio della corsa attraverso il nostro territorio, toccando lo storico autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, che proprio in occasione di questo passaggio festeggerà nell’anno 2023 il 70esimo anniversario dalla sua fondazione. Infatti, questa gara senza tempo permette di scoprire luoghi celebri e borghi nascosti, unendo auto iconiche della nostra tradizione motoristica alla passione di tanti che continuano a tramandare il marchio della Freccia Rossa, che ormai è divenuto universalmente riconosciuto e associato al Made in Italy. Un ringraziamento alla 1000 Miglia Srl per questa collaborazione. In passato Imola ha rappresentato anche un punto di snodo cruciale circa a metà del percorso come momento di riposo per i piloti e di controllo degli autoveicoli: professionalità e accoglienza erano la nostra caratteristica. Addirittura Enzo Ferrari, nell’edizione del 1934, aveva stabilito che l’ultima sosta tecnica per le Alfa 8C 2300 Monza (2.600cc) della sua Scuderia, fosse a Imola, e gli archivi della città ritrovano fotografie storiche con lui stesso e Achille Varzi che discutono nella postazione di manutenzione per le loro auto, allora situata in viale De Amicis a Imola. Noi quindi saremo in gioco anche stavolta con grande orgoglio, rappresentando un tassello di Motor Valley fra i più noti al mondo e per questo non vediamo l’ora di poter vivere il passaggio della 1000 Miglia per continuare a celebrare quella vocazione storica e identitaria che ci appartiene”.

Pietro Benvenuti (direttore autodromo): “Siamo felici che l’edizione 2023 della 1000 Miglia passi da Imola e dall’autodromo. Sarà sicuramente una grande emozione per tutti gli appassionati vedere queste iconiche vetture che hanno alimentato i sogni e le passioni di tante generazioni. Un evento unico, una gara di auto d’epoca di grande fascino che è diventata un’eccellenza italiana in tutto il mondo. Nella stagione nella quale festeggeremo il 70° anniversario dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, un altro straordinario evento che si aggiunge per celebrare questa importante ricorrenza”.