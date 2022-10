Ogni volta che mi reco a trovare il mio vecchio amico Eros non riesco a non pensare che la strada per raggiungere la sua attuale dimora descrive esattamente tutta la difficoltà e la preparazione della quale occorre armarsi per rendere l’incontro con il mio caro e scontroso “amico” non solo piacevole, ma utile ed interessante.

La marcia di avvicinamento inizia con un bel tratto autostradale (oggi fortunatamente molto scorrevole), poi una gradevole statale; si prende quindi, girando a sinistra, una provinciale un po’ stretta e con la segnalazione sommaria per finire su un tratto impervio e privo di segnalazioni di sorta di una comunale abbandonata da tempo.

Ora a destra su un viottolo sterrato e impervio con evidente necessità di intervento umano che termina in una stretta stradina di collina più adatta ad un carro trainato da buoi che alla mia utilitaria con al centro una vistosa striscia di erbacce e rovi che accarezzano (si fa per dire …) il fondo dell’auto. Quando il proseguire inizia ad apparire sconsigliabile si giunge in vista dell’abitazione di Eros.

Un’antica casa in sasso con le travature di porta e finestre in dura quercia visibilmente tagliata a mano, con grate alle finestre del primo piano di antica manifattura e il tetto più volte rivisto e risistemato parte a lastre di pietra, poi coppi e infine tegole sormontate da sassi per renderle stabili.

Eros se ne sta, immancabile pipa in bocca, seduto su di una grossa pietra appoggiato al tronco di una bellissima quercia di dimensioni spettacolari: per abbracciare il tronco occorrerebbero almeno tre persone, i primi rami di biforcazione hanno un raggio approssimativamente di ottanta/novanta centimetri e stimo l’altezza a circa venticinque o più metri. Il profumo del preferito Latakia anticipa il suo aperto sorriso:

– Beh, Mauro, sei ancora al mondo?

– Per tua immensa disgrazia si, mio caro amico.

Una grassa risata accompagna la sua mano verso un bicchiere di rosso che solo ora noto: ne sorseggia una discreta parte, poi lo ripone a terra tra le enormi radici che incidono il terreno.

– Ti aspettavo sai? Dopo ogni tornata elettorale non manchi di farti vivo; sei come il lupo che ogni sera mi viene a trovare …

– Il lupo?

– L’ho abituato (c’è voluto un bel po’ di tempo prima di riuscire a vederlo) a ossa e avanzi di cena che metto laggiù (indica la fine della piccola radura sul lato destro della casa): le prime volte veniva di notte fonda e non riuscivo a vederlo, poi si è fatto impaziente e compare dopo pochi minuti da quando preparo il boccone. Me ne sto dietro alla finestra e ora, saranno dieci giorni, non fa neppure più caso al fatto che io lo stia guardando.

– Stai attento a quella bestia: è infido e tipicamente selvatico – lo apostrofo.

– Meglio quella bestia che il mondo che sicuramente tu frequenti ogni giorno. Tu e tutti i tuoi cari amici e compagni.

– Sai bene che non ho amici e pochi compagni …

– Beh, insomma, anche quelli!

-Sei più selvatico tu del lupo.

-E ci tengo molto, lo sai bene.

-Quand’è che torni a vivere nel mondo civile?

-Civile? Io? Mai!

– Eros – lo apostrofo – stiamo diventando vecchi e …

– Vecchio sarai tu! Io sono un ragazzino!

– Ma dai! Eros, raccontalo ad un altro: io ti conosco da quando eravamo tutti e due ragazzini.

– Certo, e lo ricordo bene, solo che tu sei invecchiato dentro e fuori, io, solo di fuori. E c’è una bella differenza.

Si sistema meglio la schiena appoggiata sul tronco della quercia e con la mano sinistra ne accarezza la corteccia quasi a rabbonirla. Soddisfatto si rivolge nuovamente a me:

– Hai ragionato sul risultato elettorale? Tutto scontato e facilmente prevedibile. Anche un somaro come te, un superficialone pensionato che sa solo di numeri e di tracciati macchina poteva redigere una corretta previsione. O forse ti sei bevuto l’ultimo rimasuglio di buon senso?

– Sei sempre carino e piacevole da ascoltare, basta ricordarsi che la senilità ti … – non mi fa finire.

– Non mi fare il permaloso, che non lo sei mai stato! E’ il risultato dell’insofferenza! L’insofferenza di gruppo, quella di classe, quella che si alimenta e prende forza dalla difficoltà nel sociale che si alimenta, abbondantemente, dall’altrui indifferenza. Il tutto cresce a dismisura e trova facile approdo nei partiti neo-populisti. Il filosofo Peter Sloterdijk le chiama “banche della rabbia” o dell’insofferenza in ambientazione democratica liberale, con i suoi tempi e i suoi metodi. Conosci Sloterdijk?

– Chi?

– Ignorante senza speranza! Ma cosa leggi? I romanzi rosa?

– No, sono ancora fermo al Giornalino di Gian Burrasca!

– E di quello comprendevi e guardavi solo le figure, dì la verità! Nella terminologia che usa lui, le banche della rabbia, si cela un’immagine perfettamente corrispondente alla realtà in cui viviamo. Non si tratta quindi di una patologia individuale, ma di collettività. Se chi ci guida e comanda riuscisse a vedere un soffio più lontano dal suo naso, si rimboccherebbe le maniche e si darebbe un bel po’ da fare: servono rimedi urgenti e validi che riescano a penetrare negli umori delle persone e nella loro testa.

– Mi sa che chiedi un po’ troppo!

– Oh, non mi faccio certo illusioni, ma credo di aver configurato con sufficiente precisione la cura adatta, ammesso che non sia oramai troppo tardi. D’altra parte, una bella fetta della popolazione (di tutto il mondo non solo nostrana) si è già data da fare per restare sveglia. Lo sai cosa vuol dire “woke culture”?

– Cos’è? Inglese? Maccheronico.

– Sei proprio andato . Il termine “woke” che sta per restare sveglio, attento, è entrato a far parte della lingua inglese pochi anni fa, circa nel 2017 ed è ben presto stato adottato da conservatori e libertariani per denigrare l’ortodossia della sinistra e il “politicamente corretto”. Ma almeno sai chi è Panarari? Massimiliano Panarari?

– No, credo di no.

– Sei disarmante davvero! E’ specialista e consulente di comunicazione pubblica e politica aziendale; mi sembra di ricordare che insegni alla Luiss “G. Carli” di Roma. Lui sostiene che l’individuo tende sempre più, e con rinnovato vigore, al “sovranismo psichico, fino a divenire preda di un soggettivismo esasperato che determina il nascere dell’ “uno vale uno” che mina alla base la convivenza e il pluralismo. Ovviamente, questo lo dico io, più il gruppo crede di star male più si sente invalidato dalla sofferenza che dilaga tutto attorno a lui e ancor più dall’indifferenza di tutti gli altri. Mi segui? No, eh? Ecco, vedi, se non riesci a capirlo tu come credi che la bassa manovalanza politica della quale ci fregiamo, possa capirlo? Ora ti sei fatto una ragione del risultato elettorale?

– Non è che sia rimasto un po’ di quel vino rosso?

– Senza scampo? Ti ritrovi disarmato di fronte ad una svolta nella cultura e nel sentire generazionale che neppur bene riesci a comprendere e circoscrivere? Forse il tuo caso assomiglia molto a quello dei nostri cari e beneamati politicanti, che si innovano indossando jeans e dimenticando la cravatta … Se bastasse solo questo! Ma dimmi, sei solito ricorrere all’alcool quando le buschi?

– Non c’è nessuno che mi stia menando!

– Sei tu che ti meni da solo, con la tua indifferenza, con il tuo lieto vivere a occhi chiusi per finire con il dire “non mi tocca e non mi riguarda”! Ritrovarsi colpevoli senza rendersene conto è la situazione peggiore.

– Ma insomma! C’è o no un po’ di vino rosso?

E’ finita così la dura lezione del mio vecchio amico Eros perché hanno preso il sopravvento i ricordi del nostro passato insieme, le immagini di un’amicizia che neppure la lontananza è riuscita a spezzare, a far dimenticare.

Sono rimasto con lui in quel cucuzzolo di monte, sotto quel tetto di vecchie assi che scricchiolano ad ogni passo. Il fuoco e la vecchia graticola ci hanno regalato sapori antichi ma sempre vivi e ci siamo ritrovati con il naso schiacciato sul vetro in attesa del lupo che venisse a gradire gli avanzi lasciati nel solito posto. La bella bestia non ha tradito le aspettative e ha divorato con apparente calma tutti gli avanzi della nostra cena: di tanto in tanto, leccandosi il bellissimo muso volgeva lo sguardo verso di noi e sembrava rassicurarci sul fatto che era ben cosciente della nostra presenza.

Ho lasciato il mio vecchio amico lassù, nel suo ritiro silenzioso quale avventura di un pomeriggio che non ho ben compreso. Andrò a rileggermi Marìas nel suo “Domani nella battaglia pensa a me”: forse non ne ho compreso a fondo il significato. E neppure narrerò del ritorno, al buio e con una discreta quantità di Sangiovese in circolazione dentro di me: ma l’avventura vera sarà domani …

(Mauro Magnani)

Nota dell’autore: Non ho nessun amico di nome Eros e quindi non abita in nessuna casa sperduta sulle nostre colline. Ho preferito la forma di racconto per scrivere del pensiero di due studiosi (Sloterdijk e Panarari) che hanno prodotto analisi a mio avviso molto azzeccate circa il successo davvero mondiale dei populismi e del soggettivismo esasperato, generato dalla solitudine e dall’abbandono causati dalla società da noi stessi costruita.

Chi è causa del suo mal…