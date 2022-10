Imola. E’ ai nastri di partenza per il secondo anno consecutivo l’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola “Io Leggo” per incenticare la lettura dei giovani fin dalla classe prima media in tutti gli istituti secondari di primo grado del Circondario. “Si tratta – spiega Evaristo Campomori consigliere della Fondazione Carimola – di dare una tessera del valore complessivo di 30 euro a ogni ragazzo di prima media in modo che possa andare, meglio se accompagnato dai genitori, in una libreria convenzionata per comprare libri di narrativa, non quelli richiesti a inizio anno esplicitamente per le lezioni, e iniziare a farsi una piccola biblioteca”.

Il metodo è semplice, per attivare la tessera e utilizzarla basta accedere al sito www.fondazionecrimola.it/progetto-io-leggo/, cliccare in fondo alla pagina sul pulsante “Attiva la tessera”, inserire il numero della tessera, la scuola e la sezione, quindi basta presentarsi nei punti vendita preferiti disponibili quasi sempre anch’essi ad attivare la tessera in loco. Eccoli: libreria Il Mosaico, libreria Mondadori, libreria Atlantide, Imola Ufficio, libreria Coop, cartolibreria Giotto, cartolibreria Snoopy, cartolibreria Il Globo, cartolibreria Marondoli, cartoleria Selma.

L’idea è certamente buona, ma il primo anno purtroppo non ha dato i risultati sperati come riconosce la Fondazione stessa: infatti nel 2021 su circa 1400 tessere per un valore di 42mila euro, ne sono state attivate 855, ma solo 200 sono state utilizzate. Dunque quest’anno verranno effettuati dei correttivi inviando una busta ai genitori dei giovani invitandoli a recarsi con i figli nei punti vendita e coinvolgendo le scuole attraverso i dirigenti degli istituti, presenti a palazzo Sersanti il 17 ottobre mattina e molto interessati, che hanno già pensato a una serie di iniziative come suggerimenti di titoli di libri da leggere, dati dalla scuola permettere agli insegnanti di Lettere di portare direttamente in libreria gli studenti per incentivarli agli acquisti al fine anche di realizzare e aumentare le piccole biblioteche di classe dove i ragazzi possano scambiarsi i libri e confrontarsi sui testi letti, magari più di due o tre, e a fine anno portarsi a casa i propri.