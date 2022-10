Imola. La seconda giornata di campionato delle squadre agonistiche della scuola di pallavolo Diffusione Sport sorride solo all’Under 18 targata Oreficeria Bonatti Imola. Colpo corsaro per le ragazze di Marco Cossu che, a Bologna, superano l’ostacolo Nettunia con il punteggio di 1-3 (18-25; 21-15; 27-25; 17-25) per quanto riguarda il girone C. Primi due set di marcata supremazia imolese in ricezione e nel cambio palla. Leggera flessione nel terzo parziale, perso ai vantaggi, poi l’epilogo senza storia. “Tutte le atlete sono migliorate nei fondamentali grazie ad un meticoloso lavoro in allenamento – spiega uno soddisfatto coach Cossu -. Le ragazze hanno tradotto sul rettangolo di gioco l’importante impegno portato avanti in palestra durante la settimana”. Niente da fare per le formazioni targate Agriflor ed allenate da Cristian Fini. La Prima Divisione cade ad Anzola per 3-0 (25-12; 25-23; 25-23). Dopo il passaggio a vuoto del primo set, le azzurre giocano alla pari con le rivali negli altri parziali materializzando anche una splendida rimonta nell’ultima parte dell’incontro. Evidenti i passi in avanti del gruppo che deve acquisire, però, più sicurezza ed esperienza. Senza fortuna anche la trasferta dell’Under 18 (girone D) a Calderara. Finisce 3-1 per le padrone di casa (25-18; 25-17; 23-25; 25-20) al termine di una prova opaca con una serie di errori grossolani da parte delle rivedibili romagnole. Sconfitta per l’Under 16 Cna Imola a Pianoro contro lo Sport 2000 per 3-0 (25-15; 25-18; 25-12) nonostante una prestazione corale comunque incoraggiante.

Capitolo presentazione squadre Diffusione Sport. Un successo in termini di riscontri e partecipazione l’evento pomeridiano del 16 ottobre nella cornice dell’Hotel Donatello. Un appuntamento, al quale ha preso parte anche il sindaco Marco Panieri, che ha messo in mostra ancora una volta l’ampia offerta formativa ed educativa sviluppata dalla società del presidente Pasquale De Simone. Un sodalizio che, dal lontano 2005, garantisce a tante famiglie imolesi di affrontare senza l’onere della quota di iscrizione l’attività sportiva dei propri figli. Undici formazioni in pista. Dalle più piccole della sezione di avviamento al volley alle ‘grandi’ di Prima Divisione. Senza dimenticare le proficue collaborazioni con Uisp Imola e Solovolley Pallavolo Imola. Una miscela vincente che comprende tante manifestazioni, la fiducia di diversi partner territoriali di prestigio ed uno staff di volontari rodato alla perfezione.

‘Porta un’amica al volley’. E’ questo il titolo dell’appuntamento di volley S3 che il 23 ottobre, a partire dalle 15.30, monopolizzerà gli spazi della palestra Cavina di Imola. Una festa di sport e di pallavolo, riservata a giovanissime atlete provenienti dal territorio, con sfide mozzafiato per perfezionare le basi della disciplina. Spazio a tre categorie, Green, White e Red, in base al livello tecnico e all’anno di nascita. La modalità migliore per favorire il processo di gioco e apprendimento seguendo quei dettami caldeggiati dalla Fipav.