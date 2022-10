Imola. Una delegazione di alti rappresentanti della Città di Malacca (Malesia), guidata dal sindaco Datuk Haji Zainal bin HAJI ABU è in visita in questi giorni a Imola, nei Comuni del Circondario Imolese e a Bologna. La visita ricambia quella svolta nel maggio scorso dal sindaco di Imola e presidente del Nuovo Circondario Imolese, Marco Panieri e dal sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi, a Malacca, in occasione dell’incontro promosso dal Programma Internazionale di Cooperazione Urbana e Regionale IURC, che si è svolto nell’ambito della Missione di scambio UE-Malesia “Applicare soluzioni basate sulla natura in progetti pilota e formulare sviluppi di politica congiunta”.

Va ricordato che nel 2021 il Nuovo Circondario Imolese ha presentato la candidatura per attività internazionali da realizzare all’interno del programma europeo IURC (Programma Internazionale di Cooperazione Urbana e Regionale) dell’Unione Europea. Tale programma finanzia scambi di esperienze e progetti congiunti tra le più importanti città europee e rilevanti città dell’America del Nord, America del Sud, Cina, Sud Est Asiatico, Australia e Nuova Zelanda. Grazie alla qualità e innovatività del progetto, il Nuovo Circondario Imolese ha ottenuto l’approvazione di un intervento di cooperazione con la Malesia focalizzato sui temi della sostenibilità e dei servizi green per la città. Più specificamente, le aree di interesse per la cooperazione internazionale con la Malesia sono: soluzioni basate sulla natura (nature based solutions); transizione ecologica, green deal e comunità energetiche, considerando anche gli aspetti legati al turismo ed alla cultura; città intelligenti e sostenibili, con aspetti tecnologici e culturali che sono temi cruciali per le città del futuro; avviare un centro di ricerca sul green design.

Prima tappa della visita della delegazione è stato il municipio di Imola, dove è stata ricevuta dal sindaco Marco Panieri, insieme ai sindaci di tutto i Comuni del Circondario, al presidente del Consiglio comunale di Imola, Roberto Visani, agli assessori del Comune di Imola, al presidente del Con.Ami, Fabio Bacchilega, al prof. Daniele Toreggiani, in rappresentanza dell’Università di Bologna, sede di Imola, al presidente del Tavolo delle Imprese Imolesi, Marco Gasparri, al presidente del Comitato per i Gemellaggi, Annalia Guglielmi, a Lorenzo Marchetti, componente del Comitato per i Gemellaggi. Nel corso dell’incontro in municipio, si è deciso di collaborare insieme con l’università di Bologna riguardo al “green design” ed alle “nature based solution”.

“Sono felice di rivederci qui, nel palazzo comunale, e vi ringraziamo di aver accettato il nostro invito per proseguire insieme la Missione di scambio fra l’Unione Europa e la Malesia – ha detto Marco Panieri, nel porgere il saluto di benvenuto -. Siamo molto contenti che possiate scoprire di persona quanto Imola sia una città caratterizzata fortemente dalla sua storia e con grandi particolarità culturali, bellezze naturali e numerose eccellenze enogastronomiche e, allargando lo sguardo, scopirire le eccellenze anche fuori da Imola, negli altri Comuni del Nuovo Circondario Imolese e nella Città Metropolitana di Bologna”.

Il sindaco Panieri ha poi proseguito sottolineando che “soprattutto in un momento storico complesso e difficile a livello globale come quello che stiamo vivendo oggi, caratterizzato da tensioni e problemi che intersecano Paesi e continenti, dalla crisi energetica, agli aumenti delle materie prime e ai conflitti presenti in Ucraina e in varie parti del mondo, riteniamo importante proseguire l’impegno che abbiamo intrapreso e avviato a Malacca, sui grandi temi di cooperazione internazionale che hanno caratterizzato la nostra missione. Mi riferisco, in particolare, alla concretizzazione della transizione ecologica con soluzioni basate sulla natura, la progettazione e la costruzione delle città del futuro come spazi digitali e sostenibili, lo scambio di progetti riguardanti l’architettura verde. Sono solo alcuni temi del nostro dialogo, ma profondamente rappresentativi, sentiti nell’identità italiana e di Malacca e irrinunciabili per la costruzione del futuro di tutti noi. Oltre ad essere, legati oltremodo alla grande sfida della sostenibilità, protagonisti dell’Agenda Omu con gli obiettivi per il 2030, su cui quindi è profondamente giusto e necessario impegnarsi per condividere progetti, idee e competenze”.

Da parte sua Gabriele Meluzzi, sindaco di Fontanelice e coordinator del progetto IURC per il Nuovo Circondario Imolese ha messo in evidenza: “La collaborazione avviata con la città di Melaka è sicuramente un’esperienza positiva che mette a contatto due realtà apparentemente distanti ma con tanti punti in comuni. Un’opportunità di crescita, sviluppo e promozione per il nostro territorio. Lavorare insieme sui temi relativi al “green design” ed alle “nature based solution” coinvolgendo anche la sede di Imola dell’ateneo bolognese potrà essere un’occasione per rendere il Nuovo Circondario Imolese un territorio sempre più sensibile e all’avanguardia su temi così importanti”.

Nel corso della loro presenza in città, la delegazione di Malacca ha visitato anche il complesso dell’Osservanza, la sede di Imola dell’Università di Bologna, l’autodromo, l’area lungofiume, visto che il fiume Santerno è al centro di un progetto di studio congiunto, la Rocca e palazzo Tozzoni, prima di assistere al concerto degli allievi dell’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” Daniele Lasta Erika Ngarmcroh e Saida Saparayeva che si sono esibiti per gli ospiti, accolti nella sede dell’Accademia dalla Sovrintendente Angela Maria Gidaro insieme al sindaco Marco Panieri. Nel corso del soggiorno ad Imola, la delegazione malese ha visitato anche la Cefla. La visita ha in seguito toccata Fontanelice, con il palazzo Mengoni, Castel del Rio e il ponte Alidosi, Tossignano con la Vena dei Gessi, Dozza, con la sua Rocca e I Muri dipinti e Castel Guelfo con il Castel Guelfo The Style Outlets. A Bologna la delegazione ha in programma la visita a Fico e sarà ricevuta in Città metropolitana.