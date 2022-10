La coalizione, formata dalle principali reti per la pace in Italia, con l’adesione di oltre 400 organizzazioni, associazioni, sindacati, comunità che stanno operando da mesi congiuntamente per costruire iniziative di pace, profondamente preoccupata per l’escalation militare che ha portato il conflitto armato alla soglia critica della guerra atomica, torna di nuovo nelle piazze italiane per chiedere percorsi concreti di pace in Ucraina e in tutti gli altri conflitti armati del mondo.

Nel weekend dal 21 al 23 ottobre (ad otto mesi dall’invasione russa e alla vigilia della Settimana Onu per il disarmo) si svolgeranno iniziative in decine di città per rilanciare l’appello già diffuso a luglio con la richiesta di cessate il fuoco immediato affinché si giunga ad una Conferenza internazionale di pace.

Il Comitato Pace e Diritti del circondario imolese, che ha aderito alla rete, sarà presente sabato 22 ottobre dalle 9.30 alle 12, in piazza Matteotti a Imola con un banchetto per diffondere l’appello di Europe for Peace che ha convocato una manifestazione nazionale a Roma sabato 5 novembre, a cui parteciperà una delegazione del Comitato Pace e Diritti.