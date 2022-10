Imola. Dopo la Casa dei Giochi, riapre il 25 ottobre anche il “Filo di Lana”, nei locali del nido d’infanzia “Primavera” in via Gualandi, nel quartiere Zolino.

Il “Filo di lana” è un progetto del Centro per le Famiglie, gestito dal Servizio Infanzia del Comune di Imola, che arricchisce e integra il ventaglio di proposte per la prima infanzia presenti sul territorio. Il servizio è rivolto ai bambini fino a 4 anni, e in particolare a quelli che non frequentano ancora un servizio educativo. Per questo motivo è aperto in orario mattutino, tutti i martedì e i giovedì dalle 9 alle 12.30. Il mercoledì pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30, è invece riservato ai bambini più piccoli, da 0 a 12 mesi.

E’ un luogo di relazioni, che valorizza l’incontro tra le persone come strumento educativo. E’ uno spazio in cui genitori, nonni, baby sitter possono conoscersi tra loro mentre osservano i bambini giocare, e anche confrontarsi con educatori qualificati, che hanno il compito di accogliere e far sentire a proprio agio le famiglie, ma anche di allestire attività e proposte di gioco. Rappresenta un’opportunità per creare nuove sinergie, confrontarsi, ma anche un’occasione per attivare reti sociali, che possono essere di supporto alle famiglie.

Nel corso dell’anno verranno proposti laboratori per adulti e bambini, incontri con esperti e, per i più piccoli, nei mercoledì di novembre, febbraio ed aprile, tre corsi di massaggio infantile, condotto da operatori certificati Aimi (per quest’ultima proposta è necessaria la prenotazione, telefonando il lunedì e il venerdì, dalle 9 alle 13, al numero 0542 – 602404).