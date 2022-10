Il 28 settembre in un incontro richiesto dai sindacati territoriali di Bologna, Cgil, Cisl e Uil, per discutere di alcune problematiche aziendali la Camst ha comunicato la prossima chiusura di diversi locali della ristorazione commerciale, Centro Borgo e Centro Nova entro il 31 dicembre 2022 e Centro Lame e Leonardo entro il 30 giugno 2023 confermando inoltre la chiusura della cucina centralizzata di Zola Predosa entro il 31 marzo 2023, per un totale di circa 100 lavoratrici e lavoratori.

Durante tale incontro “l’azienda ha minimizzato i problemi, chiarendo sin da subito che aveva intenzione di ricollocare tutto il personale presso altri punti vendita sul territorio, a parità di mansioni e senza impatto sulla prestazione oraria settimanale, procedendo con la sostituzione di contratti a tempo determinato in scadenza ed interinali, oltre che a rafforzare l’organico di alcuni plessi già in sofferenza”, affermano i sindacati.

Già in quell’occasione come sindacato e Rsu “siamo rimasti sorpresi dal fatto che l’azienda non era a conoscenza neppure del numero esatto di persone attualmente impiegate nei locali in chiusura né era in grado di quantificare le posizioni lavorative potenziali da offrire quali ricollocazioni. Solo dietro a nostra sollecitazione il dato sul totale dei lavoratori impiegati nei locali in chiusura è stato cercato e fornito. Durante l’incontro sono state chiarite le posizioni delle parti ma soprattutto si sono presi accordi per procedere in maniera condivisa nella fase di ricollocazione del personale”.

Congiuntamente è stato individuato il 24 ottobre come data ultima in cui l’azienda avrebbe fornito al sindacato l’elenco del personale e la sede dei ricollocamenti, congiuntamente a tutti i dati relativi ai monte ore, livelli di inquadramento e sede. E’ stato inoltre fissato un incontro per il 27 ottobre 2022 utile proprio a verificare le proposte e nel caso risolvere le criticità. L’azienda si è anche presa l’impegno di non comunicare al personale le destinazioni immaginate prima del confronto.

“Purtroppo oggi registriamo che Camst non ha rispettato gli impegni presi ed anzi ha fornito al sindacato informazioni false rispetto ai ricollocamenti. Camst ha avviato colloqui personali con lavoratrici e lavoratori, non solo per capire quali mansioni svolgessero, ma chiedendo anche di scegliere tra diverse proposte di ricollocamento. Alcune delle proposte, non solo sono scandalosamente irricevibili, ma sconfessano le stesse dichiarazioni aziendali del 28 settembre”.

“Camst ha proposto ricollocazioni in turni pomeridiani presso la cucina centralizzata di Castel Maggiore, turni che ad oggi non esistono e che quindi nulla hanno a che vedere con personale a tempo determinato in scadenza. Ha proposto un licenziamento e successiva assunzione presso Autogrill Italia, altra azienda e completamente estranea a Camst, addirittura parlando di un periodo di prova e poi si vede. Camst ha anche proposto un fantomatico incentivo all’esodo senza discuterlo con il sindacato. E’ anche emerso che in un recente cambio appalto, nel quale avrebbe dovuto cedere tutto il personale all’azienda subentrante, Camst ha trattenuto 6 lavoratori. Una scelta quantomeno illogica se fatta da una azienda che dovrà chiudere dei locali e che non offre la possibilità di ricollocazione a tutti i dipendenti coinvolti. Scelta che assume invece una logica qualora l’unico intento aziendale sia quello di scegliere chi resta e chi verrà abbandonato”.

Per tutti questi motivi le organizzazioni sindacali e le Rsu non possono che desumere “l’assoluta inaffidabilità dell’azienda, pertanto hanno aperto lo stato di agitazione a livello provinciale per tutta l’azienda mettendo a disposizione delle RSU 24 ore di sciopero da attivarsi in ogni comparto non sottoposto alla normativa sul pubblico servizio, senza ulteriori avvisi”.