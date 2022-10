Castel San Pietro (Bo). A pochi giorni di distanza dal bando che assegna alle famiglie 312mila euro di contributi per le bollette di energia elettrica e gas, l’Amministrazione comunale di Castello si sta impegnando per sostenere anche le imprese commerciali, esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi del territorio comunale. Un’opportunità che viene offerta a riconoscimento, oltre che del valore di queste imprese per l’economia del territorio, anche dell’importante funzione sociale e di servizio che svolgono per i residenti ed i frequentatori, specie in un periodo in cui sono state duramente colpite dalle conseguenze economiche della pandemia e, più recentemente, dal caro energia che, con l’aumento delle materie prime sui mercati internazionali, rischia di bloccare l’operatività delle imprese italiane.

“In questo momento di difficoltà che sta mettendo a dura prova tutto il Paese a causa dell’inflazione galoppante e del caro bollette – sottolinea il sindaco Fausto Tinti –, l’Amministrazione comunale si schiera anche a fianco delle imprese del territorio, l’acuirsi delle cui difficoltà potrebbe ripercuotersi con un effetto domino devastante sull’intera comunità. In particolare, proseguendo con il piano di rilancio della città che aveva già avviato nel 2019, pubblica un bando per sostenere attività economiche, pubblici esercizi e servizi. Saranno assegnati contributi a fondo perduto per interventi di riqualificazione e miglioramento delle attività, che per il momento ammonteranno 50mila euro ma che potrebbero aumentare nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse prima della scadenza del bando”.

Le domande si possono presentare a partire da venerdì 21 ottobre fino a lunedì 21 novembre 2022 al Comune di Castel San Pietro Terme esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata ( PEC) in forma di documento informatico non modificabile (pdf) sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, oppure dal procuratore, all’indirizzo PEC: [email protected], indicando nell’oggetto del messaggio “Domanda avviso pubblico assegnazione contributi alle imprese – anno 2022 ”.

Bando e allegati sono pubblicati sull’Albo Pretorio online: https://castelsanpietroterme.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

Possono fare domanda piccole e micro imprese con sede operativa nel territorio comunale e con locali al piano terra che si affacciano con vetrine su area pubblica o privata gravata da pubblico passaggio. Dovranno essere attive e regolarmente iscritte alla CCIAA, nel pieno dei loro diritti e non trovarsi in stato di liquidazione/fallimento o essere soggette a procedure concorsuali. Inoltre non devono avere in corso procedimenti sanzionatori comunali e comunque essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’esercizio dell’attività.

Il contributo assegnato non potrà essere superiore a 10mila euro per ogni richiedente, con un minimo di spesa di mille euro al netto di IVA, e comunque mai superiore al 50% delle spese (al netto di IVA) sostenute dal richiedente. Il contributo può riguardare spese sostenute esclusivamente nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Nei prossimi giorni sarà definito un secondo bando sempre dell’importo di 50mila euro e rivolto alle stesse imprese che assegnerà contributi per le utenze energetiche.