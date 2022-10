I Comuni del Circondario imolese dedicano l’edizione 2022 della rassegna “Nella Splendida Cornice” al teatro per ragazzi. Nasce così “Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi”, un progetto originale realizzato grazie alla collaborazione istituzionale tra i 10 Comuni del Circondario (Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Fontanelice, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Medicina, Mordano), nell’ambito dei Distretti culturali della Città Metropolitana di Bologna.

Gli spettacoli sono realizzati nelle cornici dei dieci comuni, a cavallo tra l’Emilia e la Romagna, dalla montagna alla pianura e attraverso l’arteria pulsante della via Emilia. Un territorio che offre palcoscenici di tutti i tipi per spettacoli ed eventi culturali: borghi, centri storici, piazze, parchi, palazzi, sale e teatri. L’obiettivo del progetto è quello di identificare la cultura come elemento di unione tra i diversi Comuni per progettare in sinergia un cartellone comune che metta in evidenza le specifiche tradizioni, consolidi l’offerta culturale e possa portare spettacoli e attività culturali anche zone più periferiche del territorio.

Il fil rouge del 2022 è il teatro per ragazzi con proposte di qualità per formare il nuovo pubblico e avvicinare i giovani spettatori al teatro. Un pubblico curioso che impara in questo modo ad andare a teatro, acquisisce una propria coscienza e un proprio gusto nei confronti di questo affascinante spettacolo. Nel 2022, per la promozione del progetto è stata realizzata un’immagine coordinata che individua una mongolfiera ideale in grado di raggiungere tutti i dieci Comuni del circondario imolese e un fascio di luce generato per illuminare i diversi spettacoli. Si tratta di un cartellone itinerante e in evoluzione. Il progetto termina a dicembre 2022, gli eventi sono tutti gratuiti e avranno luogo nei 10 comuni del Circondario Imolese: Imola, Borgo Tossignano Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Mordano, Medicina, Fontanelice, Dozza, Casalfiumanese, Castel del Rio.

“Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi” ha ottenuto il finanziamento del bando della Regione Emilia – Romagna per il sostegno a progetti di spettacolo dal vivo, anno 2022, presentato dal Comune di Castel San Pietro Terme, in qualità di Comune capofila. La Regione ha assegnato un contributo pari a 8.700 euro, con un punteggio di 46 su 50. Il progetto ha inoltre il sostegno determinante della BCC Ravennate Forlivese e Imolese.