Faenza. Il Gruppo Astrofili Faenza organizza tre incontri in gennaio aperti al pubblico: giovedì 12, dalle ore 20, osservazione del cielo di gennaio, presso la sede in via Zauli Naldi 2; domenica 15, dalle ore 18, Binocular classroom, presso il parco delle Ginestre in via Salita di Oriolo; venerdì 27, dalle ore 22.30, osservazione della cometa C/2022 E3 (ZTF), presso il parco delle Ginestre in via Salita di Oriolo.

Per partecipare alle serate di osservazione del cielo in inverno, viste le basse temperature, è necessario vestirsi adeguatamente, per passare una serata piacevole senza soffrire il freddo. E’ disponibile un breve video con alcuni consigli su www.astrofaenza.it/come-vestirsi.

Osservazione del cielo di gennaio

Giovedì 12 gennaio, dalle ore 20, osservazioni guidate del cielo, ad occhio nudo e con i binocoli e i telescopi dell’associazione. Condizioni meteo permettendo, in questa serata si potrà osservare Marte, Giove, e altri oggetti celesti interessanti, e intorno alle 22.30 sorgerà la Luna, in fase calante.

Ingresso libero. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione usando i contatti disponibili sul sito www.astrofaenza.it.

Binocular Classroom

Domenica 15 gennaio, lezioni di astronomia pratica svolte all’aperto, osservando il cielo col binocolo. Ad ogni partecipante verrà affidato in prestito un binocolo 8×40, una torcia a luce rossa e un astrolabio. I partecipanti verranno guidati, da astrofili esperti, nell’osservazione autonoma del cielo con il binocolo, ricevendo nozioni base di astronomia, e osservando vari oggetti celesti interessanti. A fine serata verrà consegnata una dispensa.

Indicato per adulti di tutte le età, e ragazzi sopra i 12 anni.

I posti sono limitati, ed è necessaria la prenotazione attraverso i contatti disponibili sul sito www.astrofaenza.it

In caso di maltempo, l’incontro sarà rimandato alla prima data utile, che verrà comunicata a coloro che hanno prenotato.

E’ previsto un rimborso spese (a serata, per persona) di 10€ per le dispense e la manutenzione dei binocoli, ridotto a 8€ per i minori di 16 anni, e a 5€ per i soci Arar e Gruppo Astrofili Faenza.

L’incontro è organizzato dal Gruppo Astrofili Faenza in collaborazione con Arar (Associazione ravennate astrofili Rheyta), Uai (Unione astrofili italiani), Foto Flash e Nital.

Osservazione della Cometa C/2022 E3 (ZTF)

Venerdì 27 gennaio, in collaborazione con Arar, pubblica osservazione del cielo, per tentare di vedere la Cometa C/2022 E3 (ZTF) con binocoli e telescopi.

Ingresso libero. In caso di maltempo, l’incontro verrà rinviato. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione usando i contatti disponibili sul sito www.astrofaenza.it

Nella prima parte della notte sarà visibile la Luna al primo quarto, che però fino al suo tramonto, previsto intorno a mezzanotte, disturberà le osservazioni della cometa. A seguire si avranno le condizioni migliori per vedere la cometa e altri oggetti celesti.

La cometa è stata scoperta nel marzo del 2022 nell’ambito del programma di ricerca Zwicky Transient Facility (ZTF). Giunge dai confini del Sistema Solare, e il 12 gennaio sarà alla minima distanza dal Sole, a 166 milioni di chilometri (per confronto la Terra è a circa 150 milioni di chilometri dal Sole). L’1 febbraio sarà alla minima distanza dalla Terra, a 42 milioni di chilometri.

Tra fine gennaio e inizio febbraio si prevede che la cometa raggiunga la massima luminosità, e potrebbe essere ben visibile con piccoli telescopi e binocoli. Il condizionale è d’obbligo perché le comete sono imprevedibili, e spesso riservano sorprese, sia in positivo che in negativo. C’è da considerare anche che in quei giorni la Luna sarà quasi piena, e purtroppo disturberà le osservazioni.