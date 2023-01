Il governo diretto da Giorgia Meloni ha portato a termine il lavoro sulla legge di bilancio; una norma, va subito detto che per gran parte segue i binari definiti da Mario Draghi. Ne parliamo per una prima riflessione con Gianmaria Balducci, presidente del gruppo Cefla e presidente nazionale di Legacoop produzione Lavoro & Servizi.

“E’ vero, questa manovra era stata proposta dal governo precedente e Meloni è intervenuta con alcuni ritocchi sul tema dei sostegni energetici e tenendo ben presente i vincoli di bilancio (non dimentichiamoci del nostro debito pubblico e del pericolo dell’inflazione).”

Possiamo notare anche una interessante differenza: la nostra destra antieuropea oggi è attentissima ai rapporti con gli altri stati e sembra essere la prima a ricordarci che “ce lo chiede l’Europa”.

“In parte è vero, soprattutto per la parte squisitamente economica, ma non dimentichiamo che c’è stata la piccola/grande provocazione della nave di salvataggio dei migranti che forse potrebbe rivelarsi utile per costringere l’Europa a definire un progetto unico per la gestione dei migranti. E forse può accelerare una revisione sul nostro modo di guardare l’emigrazione. Teniamo presente che il calo demografico italiano pare irreversibile e i migranti sono indispensabili per interi settori economici.

Dobbiamo fare un salto di qualità e definire un progetto di accoglienza che dà a tutti diritti e doveri; solo così possiamo vivere queste migrazioni dei popoli come un fenomeno positivo che arricchisce il migrante e il paese che li ospita.”

Torniamo sui temi prettamente economici.

“Va riconosciuto a Meloni di aver percorso l’ultimo miglio per arrivare al price cap europeo per garantire prezzi abbordabili dell’energia per i cittadini e le aziende europee. Ricordo a questo proposito che il sistema Europa consuma meno energia dello scorso anno e il problema del clima è ormai evidente a tutti e si intreccia con la necessità di rendere la nostra area indipendente dai signori dei combustibili fossili.

Questa combinazione ha fatto sì che gas oggi costi meno di qualche mese fa, ora i prezzi sono più gestibili, ma non credo che sia possibile tornare ai prezzi di qualche anno fa.

Trovo incomprensibile, ma coerente con la cultura della destra la battaglia per il contante, proprio ora che si va sempre di più verso i pagamenti digitali.”

E allora, in che direzione va il nostro paese industriale?

“Sta vivendo un momento di grande incertezza e bisogna dire che il concatenarsi di fasi di crisi ha ormai qualche effetto sulla domanda; dico subito che 2022 per tanti è andato abbastanza bene, ma le preoccupazioni per l’anno in corso ci sono tutte. Abbiamo da un lato un abbassarsi della tensione energetica, contemporaneamente riparte il Covid in Cina e quindi tutto questa significa che la situazione internazionale è lontana dall’equilibrio e in un mondo globale vuol dire che nessuno può sentirsi al sicuro.”

Ma se la fabbrica del mondo si ferma, cosa può succedere?

“Vuol dire che in Europa c’è un problema di approvvigionamento di alcuni beni, spesso indispensabili; c’è un tentativo nel nostro continente di sostituire le forniture cinesi con produzioni europee ma prima che questi investimenti vadano a regime passeranno degli anni e di conseguenza il problema c’è, grande e con soluzioni difficili.”

Proseguendo con questo sguardo internazionale prendiamo anche atto del nuovo ruolo di leadership degli USA, al punto che sono le aziende europee che operano là a investire fortemente nel paese e abbiamo esempi già operativi anche in Emilia Romagna.

“E’ vero, inoltre hanno bassi costi energetici e non solo hanno messo sotto controllo l’inflazione, sono riusciti a far crescere il valore dei salari.”

E il ruolo del mondo cooperativo, che naturalmente deve progettare a medio e lungo periodo?

“Come cooperatori noi dobbiamo avere una progettualità di lungo periodo e aggiungo intergenerazionale. Per questo dobbiamo farci delle domande importanti a partire dalla nostra capacità di resistere a shock importanti (ad esempio come sostituire quelle componenti produttive che arrivano dalla Cina), ottimizzare (anche se mi rendo compito che non è semplice) la propria massa debitoria e quindi l’esposizione finanziaria per non essere troppo dipendenti dalle linee di credito perché oggi i tassi si stanno alzando in maniera significativa…”.

A questo proposito il mondo bancario cooperativo può distinguersi in questa fase?

“Credo che le Bcc (Banche di credito cooperativo, ndr) e le banche territorio (non sono più tantissime ma ci sono ancora) possono certamente non farsi condizionare dalle fiammate speculative e avere rapporti con la clientela che si basino sul medio-lungo periodo. Mi par di capire che queste dinamiche siano già al lavoro e credo che saranno un elemento determinante per farci superare questa fase così complessa.

Partendo da alcune considerazione. I costi dell’energia non torneranno più ai livelli a cui eravamo abituati qualche anno fa e quindi dobbiamo cominciare a considerare questa ‘materia prima’ come un ben prezioso e utilizzarla nel modo più efficiente possibile Se oggi guardiamo all’inverno con una relativa tranquillità è perché i consumi energetici in Europa sono calati del 15%, senza una perdita di produzione industriale.”

Rimaniamo in tema e parliamo di transizione energetica e risparmio: che ruolo possono avere le cooperative per accelerare il processo delle comunità energetiche?

“La grande cooperazione dovrebbe essere in prima fila negli investimenti per il risparmio energetico e uso delle rinnovabili, perché inizialmente si tratta sì di costi, ma tali da consentire una maggiore tranquillità operativa nel lungo periodo. Il nostro essere cooperatori ci deve stimolare ad essere avanguardie di questo processo di rinnovamento”.

(a cura di m.z.)