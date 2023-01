Imola. Assessorato alla cultura del Comune di Imola al lavoro per il Carnevale 2023, in particolare per la sfilata dei Fantaveicoli.

Dopo le due edizioni del 2021 e del 2022 in formato “ridotto”, causa la pandemia, con la versione in streaming del 2020 dal titolo “Fantaveicoli 24.0: un video per il Carnevale” e l’edizione del 2022, per la prima volta nel parco dell’Osservanza, dal titolo “Fantavicoli 25.0: tutti in bici”, con l’esposizione statica dei mezzi, nel 2023 torna la tradizionale grande sfilata con partenza dall’autodromo e arrivo in piazza Matteotti, in pieno centro storico.

La grande sfilata

L’appuntamento con la 26ª edizione del Carnevale dei Fantaveicoli è per il pomeriggio di domenica 19 febbraio. Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali: questi temi, uniti all’originalità di tanti artisti/inventori sono stati alla base dei “fantaveicoli” imolesi per molti anni.

Proprio grazie a questa lunga tradizione radicata nel territorio (nel 2023 si celebrerà infatti la ventiseiesima edizione) unita all’originalità e specificità del Carnevale imolese, unico nel suo genere, la manifestazione presenta i requisiti previsti dalla Legge Regionale 14/2022 “Norme in materia di Carnevali Storici” per l’iscrizione all’Albo Regionale che verrà istituto a breve.

I concorsi indetti per l’edizione 2023 del “Carnevale dei Fantaveicoli”, che vedranno la premiazione svolgersi in piazza Matteotti, nel cuore della città, sono i seguenti: 1) I “Fantaveicoli”, che comprendono due categorie: “Fantaveicoli” e “Scuole” (riservato alle scuole di ogni ordine e grado); 2) Gruppi mascherati; 3) Mascherine e biciclette.

“Il Carnevale dei Fantaveicoli torna, in occasione della sua ventiseiesima edizione, al suo apprezzatissimo format originale: la tradizionale sfilata nella domenica di Carnevale con partenza dall’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” per raggiungere il Centro storico e concludersi in piazza Matteotti, dopo avere percorso tutto viale Dante – fa sapere l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità, Giacomo Gambi -. Un ritorno tanto atteso sia dai costruttori e creatori dei fantaveicoli sia dai cittadini. Torna la sfilata e tornano anche tutti i temi cari al Carnevale imolese: l’attenzione verso una mobilità più sostenibile, l’utilizzo di materiali di riciclo, la progettazione e ideazione di veicoli “alternativi”. Pertanto, auspichiamo la partecipazione di un pubblico numeroso per vivere insieme la festa più allegra dell’anno”.

Cosa si può candidare ai concorsi

Ecco nel dettaglio, per ciascun concorso, cosa si può candidare. Per quanto riguarda i Fantaveicoli, che sono veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi, i mezzi in concorso devono rispecchiare il tema e lo spirito del Carnevale imolese, essere ironici, colorati, burleschi, mascherati; possono essere condotti da una o più persone, essere alti, bassi, lunghi e con una, due o più ruote ed essere realizzati preferibilmente con materiali riciclati o di recupero. Non è posto nessun limite alla fantasia.

Nel concorso Gruppi Mascherati possono partecipare gruppi di amici, rappresentanti di associazioni, persone di qualsiasi età in maschera, che sfilino insieme. Rimane l’indicazione dell’attinenza al tema, che può essere sviluppato in modo allegorico, narrativo e giocoso.

Il concorso Mascherine e Biciclette è riservato a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, che potranno proporre maschere a tema e decorare le loro biciclette o cargo bike con tutta la propria creatività e l’ingegno, utilizzando materiali ecologici e di recupero.

La partecipazione è libera

La partecipazione ai concorsi è, come ogni anno, libera e gratuita per tutti, privati, scuole, enti e associazioni. Possono partecipare gruppi di ogni genere: familiari, ricreativi, sportivi, associazioni, parrocchie, ecc., tutti coloro che hanno interesse a ragionare e confrontarsi sul tema dell’ecologia e della salvaguardia del nostro pianeta. Le giurie, nominate per tutti i concorsi in oggetto, giudicheranno le creazioni e premieranno quelle più fantasiose, innovative e green.

Partecipare è semplice: è sufficiente compilare il modulo di iscrizione inviandolo, contestualmente agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo [email protected] entro il 10 febbraio 2023.

Informazioni

Tutte le informazioni, i regolamenti e i moduli per iscriversi ai concorsi sono disponibili sul sito del Comune di Imola all’indirizzo: www.comune.imola.bo.it/fantaveicoli

Inoltre, ci si può rivolgere al Comune di Imola Servizio Attività culturali (Piazza Gramsci 21 – Imola tel. 0542.602300) – [email protected]