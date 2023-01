L’anno nuovo è finalmente iniziato e sono moltissime le persone che hanno deciso di partire con il piede giusto, all’insegna dello sport e dell’attività fisica per mantenersi o tornare in forma dopo le feste. Se state cercando quindi dei capi d’abbigliamento che siano sportivi e al tempo stesso abbiano un prezzo abbordabile, abbiamo un’interessante notizia da darvi. Dal 12 gennaio infatti, all’interno dei punti vendita Pepco la linea di abbigliamento donna sarà arricchita dalla nuova collezione Cardio Bunny, interamente dedicata alla moda sportiva!

La catena internazionale, ormai famosa in tutta Italia, è approdata dal 2021 anche a Faenza: il negozio si trova all’interno del centro commerciale Le Maioliche in via Bisaura 1/3 e vi consigliamo di andare a farci un salto perché la scelta è ampia e i prezzi, come sempre, sono super convenienti!

Cardio Bunny: la nuova collezione d’abbigliamento sportivo da Pepco

Cardio Bunny è la nuova collezione che sarà proposta in tutti i punti vendita Pepco a partire dal 12 gennaio e che contempla capi alla moda, versatili e decisamente comodi. Top, leggings, pantaloncini sportivi e molto altro per mantenersi in forma e dedicarsi all’attività fisica senza perdere il proprio stile e dimostrando la propria personalità in ogni momento.

Il bello della collezione Cardio Bunny di Pepco è che, proprio come tutti gli altri capi proposti da questo brand, la qualità non passa mai in secondo piano, anzi. I tessuti sono sempre selezionati con attenzione, mentre lo stile segue quelle che sono le tendenze del momento. La collezione Cardio Bunny di Pepco è insomma la risposta perfetta per tutte quelle ragazze che sono in cerca di un outfit sportivo ma al tempo stesso economico e stiloso.

Pepco: il grande successo della catena in Italia

Pepco ormai non ha bisogno di grandi presentazioni. Questa catena di origine polacca è approdata in Italia da appena 2 anni eppure ha saputo conquistare una grandissima popolarità. Il segreto del suo successo sta sicuramente nella qualità dei prodotti in vendita ma anche nel loro costo, che è decisamente abbordabile. Entrare in un negozio Pepco significa trovarsi circondati da capi d’abbigliamento, accessori per la cucina, complementi d’arredo e giocattoli di ottima qualità venduti a prezzi veramente accessibili e competitivi.

Non sorprende insomma che Pepco sia riuscita in brevissimo tempo a conquistare gli italiani: oggi più che mai è diventato difficile trovare qualità e convenienza in un unico negozio e tale catena è in grado di offrire proprio questo.

Pepco: sempre più punti vendita in Italia

Come abbiamo accennato, il punto vendita Pepco di Faenza è presente all’interno del centro commerciale Le Maioliche, in via Bisaura 1/3. Nel nostro Paese l’apertura dei negozi di queta catena si è concentrata inizialmente sul nord e sul centro Italia, ma nell’ultimo anno sono stati inaugurati punti vendita anche in alcune regioni del sud. Pepco insomma si sta continuando ad espandere, proprio perché sta conoscendo un successo davvero inaspettato. Agli italiani questa catena piace parecchio e molto probabilmente vedremo sempre più punti vendita in Italia.