Imola. La Cavim (Cantina viticoltori imolesi), azienda di Sasso Morelli (Imola), presso la quale conferiscono circa 500 agricoltori, non vive un momento felice e come spesso capita in queste situazioni si accavallano notizie e pettegolezzi (che prospettano i più disparati scenari, ivi compresi quelli catastrofici) e allora abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza anche per salvaguardare decine di agricoltori coinvolti in questa cooperativa.

Un primo elemento da cui partire è che molti aspettano che venga liquidato il ristorno della vendemmia 2021, e per quel che riguarda la vendemmia 2022 non si hanno notizie di pagamenti: già questo fatto non induce all’ottimismo e aggiungiamo che a fine novembre il Fondo sviluppo di Confcooperative ha deliberato un finanziamento di 1.200.000 euro alla cantina di Sasso Morelli.

Ma ci sono altri fatti che inquietano i soci e chi conferisce l’uva alla Cavim e riguardano il gruppo dirigente.

Nel corso dell’anno appena finita sono usciti di scena un vicepresidente, Andrea Boffondi (dimissionario) e un direttore (licenziato), abbiamo provato a metterci in contatto con quest’ultimo ma ci ha detto che “ci sono di mezzo degli avvocati.”

Recentemente c’è stato un altro caso di dimissioni dal Cda, e sembra che una proposta del presidente Maurizio Baldisserri non abbia ottenuto il conforto degli altri membri del consiglio.

Quindi, riassumendo, non vengono pagati i contadini, nel Consiglio di amministrazione è andato in onda il festival delle dimissioni (e del licenziamento) ma ancora non si prende una decisione doverosa e qui lasciamo la parola a Giordano Zambrini (ex presidente di Cia Imola e attuale vicepresidente di quell’organizzazione): “Qui si sta discutendo sulla pelle dei contadini e non viene avanti l’unica proposta seria vale a dire convocare l’assemblea dei soci che, fino a prova contraria, sono i padroni della cooperativa, e quindi gli unici titolati a fare delle scelte. In quella sede bisogna mettere le carte in tavola e fornire tutte le informazioni che riguardano la cantina, solo in questo modo si pone uno stop preciso ai pettegolezzi e alle illazioni.”

Si tratta di una proposta, anche per chi non se ne intende, che profuma di democrazia e consente ai veri proprietari di Cavim di prendere atto della situazione fin nei minimi particolare e quindi fare le scelte che ritengono più opportune per rilanciare una cantina che, in tempi recenti ha visto crescere il successo dei suoi prodotti.

Vuoi vedere che questa “fortuna” è alla base delle attuali tribolazioni?

(m.z,)