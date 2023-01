Castel Guelfo. Grave incidente stradale verso l’1.50 del 15 gennaio in via Medesano, in direzione Ravenna. Un 28enne italiano di Medicina si trovava alla guida della sua auto Bmw 320 quando, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere a forte velocità contro lo spartitraffico e a seguito dell’impatto è uscito di strada.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalla macchina. Il 28enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore dove è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e si è in attesa degli esami del swangue per accertare o meno l’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.