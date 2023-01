E’ noto quanto i cittadini imolesi siano gelosi dell’autonomia della propria Ausl rispetto a Bologna. Così molti sono rimasti stupiti e increduli quando il 23 gennaio il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha detto in Sala Borsa per la presentazione di una ricerca condotta dall’Alma Mater sulle disuguaglianze sanitarie in città che “per la sanità bolognese è giunto il “momento delle scelte coraggiose. E arrivare ad avere un’unica grande azienda sanitaria a livello metropolitano è un’occasione che non bisogna farsi sfuggire”.

Dunque bisogna far convergere l’azienda sanitaria di Imola all’interno di un’unica metropolitana? Lepore ha poi aggiunto: “Credo che sia il momento del coraggio, occorre mettere insieme quello che si può delle nostre aziende sanitarie e ospedaliere. Lo dobbiamo fare di comune accordo con l’Università e la Regione: Bologna è pronta per essere apripista in questo ambito”. Forse si riferiva solamente all’Ausl di Bologna e a quelle ospedaliere, sempre del capoluogo.

Ad ogni buon conto, è arrivata a stretto giro la risposta secca del sindaco di Imola e presidente del Circondario Marco Panieri: “Il momento storico porta sicuramente a riflettere sugli assetti organizzativi più idonei dal punto di vista del sistema socio-sanitario, al fine di garantire la migliore risposta possibile ai cittadini della Città metropolitana di Bologna. D’altra parte si tratta di un tema già sollevato nel 2017 dall’allora sindaco Virginio Merola e dall’allora rettore Francesco Ubertini. Per quanto riguarda Imola e il Nuovo Circondario Imolese ogni ragionamento non può prescindere dall’autonomia della nostra Ausl, che può contare su un’esperienza positiva e rappresenta un punto di forza da mettere in valore, anche grazie all’elevata professionalità del personale tutto. Pertanto, qualsiasi innovazione dell’attuale governance deve partire dalla qualità dei servizi socio sanitari garantiti sia a livello del nostro ospedale che del distretto, così come si dovrà discutere del futuro dell’Istituto di Montecatone, nella fase di riordino degli IRCCS bolognesi. La ricerca di possibili soluzioni ottimali non deve, infatti, essere dettata solo dai meri aspetti economici, ma occorre ragionare per garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini e favorire la ricerca, considerando la presenza dell’Università di Bologna e di 3 IRCCS nell’area della Città metropolitana di Bologna. E’ per questo che prima di tutto è fondamentale un confronto politico, a tutti i livelli, che sia accompagnato da un percorso tecnico di approfondimento. Il confronto politico deve essere la base delle decisioni, per poi definire i modelli organizzativi atti a mettere in pratica le scelte politiche compiute, anche con il coinvolgimento della cittadinanza del territorio metropolitano”.

“Sappiamo, infatti, che ci attendono sfide importanti, che non possono prescindere dalla storia, dai risultati conseguiti e dal vissuto di ogni territorio. Inoltre, come distretto sociosanitario, riteniamo che la governance dei distretti sia un aspetto importante da considerare, per favorire al meglio lo sviluppo dei servizi per i cittadini – ha concluso Panieri -. Per dare un segnale di un nuovo corso come amministratori pubblici e sindaci, ora quello che ci interessa non deve essere tanto discutere se fare o meno una Ausl unica a livello metropolitano, quanto piuttosto discutere di come migliorare il servizio per i cittadini. E questo non può prescindere da un iniziale confronto politico, a tutti i livelli”.