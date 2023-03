Imola. Dopo una prima edizione che ha visto oltre 1.200 collegamenti online, una media di 250 partecipanti in diretta streaming, circa 50 corsisti in presenza e 14 relatori e relatrici, ricomincia SBAM! Scuola di progettazione Bioclimatica per l’Adattamento e la Mitigazione: venerdì 31 marzo (ore 9-12.30) ‘Crisi climatica e ruolo delle infrastrutture verdi e blu urbane’: 1° webinar del percorso formativo online gratuito sulla progettazione e rigenerazione urbana di spazi pubblici con le Nature Based Solutions.

Il Comune di Imola, nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” del Ministero della Transizione Ecologica ha aderito al corso di formazione sulle strategie e azioni pilota basate sulla natura per migliorare il microclima, la qualità e la funzione sociale degli spazi urbani, ripensando l’uso del verde, la gestione delle acque piovane, l’utilizzo di materiali permeabili e l’integrazione di infrastrutture per la mobilità dolce.

Alla prima edizione hanno aderito tecnici dei vari ambiti: urbanistica, opere pubbliche e mobilità e anche a questa nuova edizione si rinnova l’adesione con ulteriori tecnici.

SBAM è un progetto di ANCI Emilia-Romagna sviluppato in collaborazione con AESS Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile per i Comuni partner – Bologna, Carpi, Cesena, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini – e, nella sua versione online, a disposizione di tutti i Comuni e professionisti. Il format si ispira all’esperienza che la Regione Emilia-Romagna ha maturato sui temi della progettazione dello spazio pubblico per l’adattamento climatico, attraverso progetti europei, percorsi formativi e progetti di ricerca, come il percorso REBUS (REnovation of public Buildings and Urban Spaces).

SBAM è un’attività di formazione che ha anche l’obiettivo di contribuire alla creazione di una rete emiliano-romagnola di tecnici e funzionari competenti e in grado di implementare progetti di rigenerazione degli spazi pubblici per contrastare i cambiamenti climatici.

Didattica e obiettivi – SBAM si basa sull’analisi di casi studio reali, sperimentazioni in corso ed esperienze regionali, nazionali ed internazionali. L’approccio formativo è tecnico e operativo, e l’obiettivo è anche porre le basi per attivare una comunità di pratica regionale. Il monitoraggio delle sperimentazioni in corso, la definizione di azioni di sistema, la partecipazione a bandi di interesse comune e lo scambio di informazioni, sono parte del risultato atteso.

Il corso è fruibile gratuitamente in modalità online

in diretta su Gotowebinar con CFP

in differita sul canale Youtube di ANCI Emilia-Romagna(senza CFP)

ed è destinato a tecnici, funzionari o consulenti dei settori lavori pubblici, gestione verde, ambiente, urbanistica, energia e mobilità di tutti i Comuni e Unioni dell’Emilia-Romagna.

Alle lezioni partecipa in presenza solo il personale selezionato dei Comuni partner di SBAM e beneficiari del ‘Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano’ del Ministero della Transizione Ecologica: Bologna, Carpi (MO), Cesena, Forlì, Imola (BO), Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini.

Con la formazione online e la pubblicazione di tutti i materiali didattici, ANCI Emilia-Romagna si è fatta carico di estendere la possibilità di fruire del percorso anche ai Comuni che non hanno avuto accesso al finanziamento del Ministero, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale tra le amministrazioni locali.

Crediti formativi professionali – La frequenza del corso, sia in presenza che on line in streaming, dà diritto a crediti professionali per Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori, Dottori Agronomi e Geometri.

“Come Comune abbiamo aderito con grande convinzione a questo corso di formazione che è ha l’obiettivo di dare ai tecnici delle varie discipline gli strumenti per progettare lo spazio pubblico in modo che contribuisca all’adattamento climatico della nostra città, in risposta a fenomeni come l’isola di calore e le precipitazioni intense. La formazione è il primo passo per rispondere a quello che è un tema fondamentale da affrontare e la città, in tutti i suoi interventi, dalla piccola scala alla grande scala, può dare un contributo sostanziale. Ringrazio Anci Regione Emilia Romagna per aver scelto di estendere questa formazione a tutti i tecnici attraverso la piattaforma on line perché queste tematiche devono diventare patrimonio comune”, dichiara Elisa Spada, Assessora Ambiente e Mobilità Sostenibile.

